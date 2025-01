ESTADOS UNIDOS.- Alrededor de las 11:20 horas de este 1 de enero, una camioneta Tesla Cybertruck se incendió cerca de la entrada principal de Trump Tower en Las Vegas, Nevada. Según testigos de los hechos, se escuchó un fuerte estallido y de inmediato se pudieron observar columnas de humo desde ese emblemático edificio. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa del accidente ni si hay heridos.

Al lugar de los hecho arribaron los bomberos quienes ya lograron extinguir el fuego registrado en dicho vehículo, que destaca por su diseño futurista, así como elementos de la Policía de Las Vegas para acordonar la zona y realizar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con información preliminar, el Trump International Hotel fue evacuado luego de que se incendiara el vehículo y se observaran las columnas de humo cerca del edificio. En los distintos videos que circulan en redes sociales se puede ver la camioneta en llamas y en otros la gran nube gris.

Las autoridades locales y federales realizan las investigaciones pertinentes para determinar la naturaleza del incidente, en tanto que se ha llamado a los residentes y visitantes que eviten circular por la zona y a estar pendientes de la información oficial, según Global Network News.

If you were going to choose a metaphor for our current state of politics, a Tesla Cybertruck exploding and burning in front of a Trump Tower in a city where millions of Americans go each year to lose their money, is pretty spot on.

