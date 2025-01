Lanzan primer tráiler de El Juego del Calamar 3 y filtran la fecha de estreno

MÉXICO.- Como sorpresa de Año Nuevo, se confirmó la tercera temporada de El Juego del Calamar, la exitosa serie que tras su estreno en 2021, ha provocado que miles de televidentes se dejen sorprender con esta historia que aborda temas relacionados con los problemas económicos, la desesperación y la avaricia.

Por ello, este 31 de diciembre se publicó el póster oficial de El Juego del Calamar 3, pero por si fuera poco, este 1 de enero de 2025 se dio a conocer el tráiler oficial, pero por error, Netflix filtró la fecha de estreno de la esperada serie.

Tráiler oficial de El Juego del Calamar 3 y el póster oficial

Netflix dio a conocer el tráiler oficial de El Juego del Calamar 3 (Squid Game en inglés) y la imagen emocionó a los fans de esta historia, que fue dirigida y creada por Hwang Dong-hyuk, en la que los juegos infantiles tienen un giro perturbador.

En el póster, aparece Young-Hee y Chul-Su, las figuras de niños que aparecen en los juegos que se realizan en la segunda temporada, aunque si no la has visto aún, te recomendamos hacerlo para saber en qué momento aparece el niño.

En cuanto al tráiler, se puede ver cómo los jugadores 100 y 353 se aproximan a la muñeca Young-Hee, quien se encuentra de frente al nuevo muñeco cuando repentinamente, se enciende la luz verde de un semáforo, poniendo sobre la mesa una nueva dinámica del juego «Luz roja, luz verde»

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC

— Netflix (@netflix) January 1, 2025