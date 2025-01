Inicio con una buena noticia

Después de las penurias que sufrieron el 2024 los habitantes de la zona sur de Tamaulipas a causa de la sequía y la insuficiencia de agua provocado por el fenómeno climático, esta vez el área ha iniciado el 2025 con una buena noticia.

De acuerdo con el informe que rindió la víspera del año nuevo el gerente general de la Comapa, Francisco González Casanova, el almacenamiento de agua de que dispone el sistema lagunario del Tamesí es suficiente para cubrir las necesidades de la población, la industria y el comercio durante los próximos 12 12 meses.

Otra buena noticia es que como se comprometieron las autoridades del organismo operador, se cumplieron los objetivos del programa de obras, ya que antes de que concluyera el año anterior se repararon 548 fugas de aguas residuales y 695 de agua potable, tarea a la que se destinaron 30 millones de pesos.

Solamente faltan de resolver 246 fugas residuales y 350 de agua limpia, en cuya compostura se aplicarán otros 25 millones.

Además, mediante una erogación adicional de 25 millones de pesos, antes de concluyera 2024 se repararon 32 socavones, aunque en diciembre se registraron otros 30 hundimientos que ya se están atendiendo.

Para reducir el desperdicio del elemento se repararon igualmente las filtraciones de los diques lacustres, medida que ha permitido conservar el agua necesaria para que no se vaya a repetir lo sucedido que el año pasado.

Hay que insistir, no obstante, que independientemente de que esta vez llueva más que el año pasado, evitar el desperdicio del agua, siempre será fundamental.

En temas políticos, mientras tanto, los integrantes de la oposición al gobierno de la 4T han anunciado la puesta en práctica de disposiciones que en vez de ayudarles a mejorar la competitividad que requieren para disputar a Morena con mayor éxito que en los comicios de 2018 y 2024 los espacios de poder de las próximas elecciones, van a continuar debilitándola.

Los proyectos de creación de nuevos partidos políticos de la misma ideología como México Republicano, Marea Rosa y Frente Cívico Nacional, van a dividir a la derecha y el que pretende construir la izquierda amarilla con los remanentes del PRD, no lucen atractivos para la sociedad.

Entre otras razones porque se trata de agrupaciones nuevas con viejos liderazgos, como los de Jesús Zambrano, Xóchitl Gálvez y Guadalupe Acosta Naranjo, que ya fracasaron porque no lograron conseguir el respaldo de los votantes.

Encima, en el PAN tampoco están actuando como las circunstancias exigen para recuperar el terreno político perdido, el nuevo dirigente nacional, Jorge Romero, ha ratificado a su antecesor en la presidencia del CEN, Marko Cortés, como coordinador parlamentario del Senado, a pesar de los pésimos resultados de su gestión como jerarca Acción Nacional.

Como planteara la excandidata a la dirigencia albiazul, Adriana Dávila, el partido debe desligarse de los liderazgos fallidos, debido a que, como sucedió en las pasadas contiendas electorales, con este tipo de errores, en vez de sumar, seguirán restándole simpatizantes a la agrupación.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

