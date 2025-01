Un perrito fue el primero en cruzar libre la frontera de Rumania con Europa

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras años de espera y negociaciones, Rumania y Bulgaria finalmente se han unido al espacio Schengen, eliminando los controles fronterizos terrestres con otros países miembros de la Unión Europea.

La medianoche del 31 de diciembre marcó el inicio de esta nueva era para ambos países, que celebraron el acontecimiento con diversas ceremonias y actos simbólicos.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue captado en video y se volvió viral en redes sociales. En el cruce fronterizo entre Rumania y Hungría, un perro callejero cruzó tímidamente hacia el lado húngaro mientras funcionarios de ambos países lo aplaudían y vitoreaban.

El hecho ocurrió en el cruce de Nadlac-Csanadpalota. Ambas naciones tienen unas de las tasas más altas de Europa en lo referente a perros callejeros. La organización Help Hungarian Dogs estima que en Hungria hay alrededor de 500,000 perros callejeros, de los cuales 2,000 mueren cada mes en el país, que también es el más pobre de la UE.

Adhesión se concreta tras obstáculos de varios meses

Welcome to #Schengen, Romania and Bulgaria! https://t.co/wawG3hzU7U

— EU in India (@EU_in_India) January 1, 2025