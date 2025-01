Fallece la abuela paterna de la hija de Dulce

MÉXICO.- Romina Marcoli, hija de la cantante Dulce, dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales que murió su abuela paterna, solamente unos días más tarde de que su mamá también falleciera. La despedida fue igual de emotiva, pero con la fotografía de la señora que muy poca gente conocía.

En la imagen se puede ver a una mujer de pelo corto y completamente blanco, quien está soplando las velitas de un pastel. Su publicación llegó a decenas de personas de manera inmediata, quienes dejaron algunos mensajes para expresar sus condolencias y pronta resignación.

«El día de hoy recibo nuevamente otra noticia que volvió a golpearnos, No me he podido ni secar las lágrimas de mi mamá y esta mañana recibo la llamada de que mi abuelita Emi se nos fue. No hay palabras», escribió en su Instagram oficial.