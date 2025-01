Solo hay políticos recalentados

Desafortunadamente la política de la zona sur de Tamaulipas no ofrece nada al electorado, estamos hablando, que la mayoría, son las mismas caras de siempre.

Han “vivido” de la polaca, chapulineando, de un partido a otro, saltando de un cargo a otro, cobrando de una u otra manera con papá Gobierno, pero siempre sobreviviendo a su permanencia en la nómina.

Les urge a todos los partidos políticos reoxigenarse, echarle una barrida y sacudida a sus cuadros, para que saquen y tiren la basura que es necesaria echar al contenedor, porque se han enfrascado en los mismos “pillos” de siempre.

Si nos ponemos a investigar, hay políticos que sus hijos y hasta ellos, realizan viajes de placer a París, las Vegas, San Francisco, entre otros muchos paraísos y derrochan dinero a morir, cada viajecito les cuestan millones, el pex es: ¿De dónde los pagan? …

Viven en casas de lujo, cuando antes de entrar a este mundo, muchos de ellos no tenían ni para pagar la renta, tengo varios casos en Tampico, Madero y Altamira.

Y también, hay algunos que de la noche a la mañana tienen muchos negocios, cuando antes no tenían ni un carrito de paletas de limón, de esas hay muchas historias que contar.

No hay político de la zona que no busque solo servirse del pueblo en lugar de servir, sino chequen las camionetas o los carrazos que traen, a veces ellos aplican un bajo perfil, pero sus hijos o esposas se dan vida de ricos.

Todos: PAN, PRD, PRI, MC y hasta Morena se han convertido en un asilo de pillos, no todos lo son, pero sí muchos, que hacen de la política el gran negocio de sus vidas.

Por eso luego la raza ha llegado a odiarlos y a rechazarlos en las urnas, por que se dan cuenta de sus marranadas que luego hacen y que todos son iguales o casi todos, solo uno que otro se salva.

Los partidos deben de analizar a su gente y mandar por un tubo a los que forman parte de esta radiografía que estoy mencionando, por que sino siempre van a seguir igual y van a estar condenados a morir.

Porque, desde hace años, son los mismos políticos de recalentado de siempre, pues son las mismas caras de regidores, de Diputados locales y federales, y los mismos que ocupan los principales cargos en los gabinetes.

Ya hay puro dinosaurio mayor y bebésaurios, pero finalmente son los mismos los que se han adueñado de la política del sur de Tamaulipas.

Y las mismas caras vamos a ver el año que entra buscan ser alcaldes y diputados, eso es un hecho.

Por eso a la raza le da flojera el participar en las campañas políticas de la zona conurbada, por que son los mismos “Garambuyos” de siempre, los que llegaron hace más de 20 años y se rehúsan a abandonar la política.

ERASMO EMPIEZA CON OBRAS EL 2025

Este jueves por la tarde, el presidente municipal, Erasmo González, dio el banderazo de arranque del reencarpetado de la Avenida Álvaro Obregón, que será en tres etapas.

Esta obra ya era justa y necesaria, pues es el principal acceso al máximo paseo turístico de la playa de Miramar y a la Refinería Madero.

En el evento estuvo el líder del sindicato petrolero, Esdras Romero, como invitado especial, además del gerente del centro de Refinación, quien por cierto siempre le huye a las entrevistas.

Estos trabajos se llevarán a cabo con asfalto gestionado por el presidente municipal, y más o menos, en el mes de febrero podría estar concluida la primera etapa.

La neta, muchos alcaldes que pasaron por esta ciudad, no le echaron ni tierra a esta avenida, por eso estaba toda bombardeada de baches, pero pronto eso será parte del pasado.

Recuerde : ¡¡¡No se vale chillar!!!!

POR MARIO PRIETO