Hoy es 4 de enero, se celebra en México el Día del Periodista y es triste darse cuenta que cada vez es más difícil ejercer la profesión en esta bella patria.

No lo decimos nosotros, las estadísticas de asesinatos a quienes se dedicaron a escribir o dar noticias en los diversos medios de comunicación así lo marcan, hasta la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que nuestro México es el país más peligroso para ejercer la actividad periodística en los últimos tiempos.

Los informes que publica la Campaña Emblema de Prensa, una organización no gubernamental con estatuto consultivo en la ONU, siguen ubicando a nuestro país como el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, con todo y que ahora existe una dichosa ley de protección a periodistas.

Imagine usted que tan peligroso es ejercer el periodismo, sobretodo el crítico, en México, que nuestro país se ubica en la segunda nación, después de Gaza, con más periodistas asesinados en el mundo, esa estadística es con corte al 1ero de enero del 2024, pero durante ese año aumentó considerablemente el número de comunicadores con trágico final ubicando a nuestro país como el más peligroso para ejercer el periodismo.

“Es inquietante la situación, no solo en México, sino en América Latina”, dice la Campaña Emblema de Prensa al asegurar que muchos periodistas han perdido la vida y muchos medios de comunicación han recibido amenazas y hasta se han concretado ataques directos en sus instalaciones.

Aun así, el periodista en nuestro país sale valientemente a las calles, a enfrentar la vida y sus vicisitudes, empuñando sus armas que no son más que una grabadora, cámara, libreta, bolígrafo, celulares y la tecnología que se tiene al alcance para realizar con mayor eficiencia el trabajo, porque el reportero está consciente que la sociedad requiere informarse, que es necesario mantener al pueblo al tanto de los acontecimientos.

Cierto, hay situaciones difíciles de abordar porque en nuestro país a pesar de que ya se tiene una ley para proteger a los periodistas la verdad es que las condiciones no están dadas para hablar con toda la libertad que se requiere, se tiene temor, por seguridad muchas veces se calla lo que se debería gritar.

Sin estar en los zapatos de quienes informan, hay que decir que muchas veces el periodista es incomprendido y hay ocasiones que le llaman cobarde, pero lo cierto es que además de informar también se tiene que cuidar la integridad física y de las familias.

La prensa, los medios de comunicación, son necesarios en una sociedad moderna y democrática, aunque hoy a muchas luminarias del poder les cueste entender o no lo quieran reconocer, la verdad es que el comunicador es parte del engranaje de un sistema, el vínculo entre pueblo y gobierno.

Razón por la que urge, además de que se profesionalice y recupere la dignidad del periodismo, que se tengan garantías para informar cómo se debe, es necesario porque el pueblo lo requiere y así poder quitar la mala etiqueta de los comunicadores, porque lamentablemente los sondeos de opinión ponen a los periodistas solo un paso adelante de los políticos y un paso atrás de los cultos religiosos en lo referente a la credibilidad, es necesario ser mejores para que la sociedad distinga que ya no es posible que por culpa de unos la lleven todos.

Un periodista es aquella persona que se dedica profesionalmente al periodismo en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escrita, radio, televisión, o medios digitales, su trabajo consiste en informar, descubrir e investigar temas de interés colectivo.

Los principios básicos de todo comunicador es el respeto a la verdad, el periodista se convierte en informador entre el hombre y su entorno con responsabilidad y profesionalismo, de ahí que es necesaria la profesionalización.

En los tiempos modernos el pueblo también se ha convertido, por necesidad, morbo o diversión, en comunicadores a través de las redes sociales, pero eso no se le puede llamar periodismo, es apenas una manera de expresarse y dar a conocer los acontecimientos que se están suscitando en determinado momento y lugar, sin embargo, hay que reconocer que ha resultado muy eficaz y hasta de ayuda para seguir un tema de interés social o político.

En fin, la situación es que hoy es el Día del Periodista en México, para todas y todos los que ejercen esa profesión va nuestra FELICITACION.

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ