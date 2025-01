Alfredo Adame y Rey Grupero se pelean en plena transmisión

MÉXICO.- El mundo del espectáculo está repleto de polémicas y rivalidades que pueden durar años, tal y como sucede con Alfredo Adame que ha dado de qué hablar por sus explosivas declaraciones contra otras celebridades. Aunque no todos están dispuestos a sumergirse en una batalla con el presentador de televisión, esto es algo que no ocurre con Rey Grupero ya que no pierde oportunidad para provocarlo y arremeter en su contra, como en una reciente transmisión en la que se insultaron.

El exconductor del programa «Hoy» ha enfrentado fuertes batallas legales, ha sido golpeado brutalmente y llevado al «Torito» como resultado de las peleas que protagoniza; sin embargo, esto no lo detiene y sostiene sus declaraciones contra otras figuras del espectáculos. Aunque es el pleito que sostiene con Carlos Trejo y el Rey Grupero lo que sigue dando de qué hablar y ahora es tomado como mofa entre los fanáticos.

Esta vez se insultaron durante una transmisión en vivo de Luis Alberto Ordaz Balderas, como es el nombre de pila del influencer. Pues se percató que entre los espectadores está el conductor y decidió invitarlo para unirse al video, pero no resultó como esperaba ya que de inmediato comenzó a lanzar amenazas y groserías calificando al youtuber de «malandro», algo en lo que intervino la pareja del Rey Grupero para defenderse y exigir respeto al también actor.

Alfredo Adame y Rey Grupero se arman de palabras durante un Live. pic.twitter.com/sQaMT6Sw0L — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 6, 2025

¿Cómo surgió la rivalidad entre Rey Grupero y Alfredo Adame?

La enemistad entre los famosos habría surgido cuando Rey Grupero le lanzó un pastel a Alfredo Adame en la calle como parte de las pesadas bromas que suelen ser parte de su contenido en redes sociales. Aunque esto no fue tomado de la misma manera por el conductor, quien molesto hizo evidente su rivalidad apoyando a algunos enemigos del youtuber, como el cirujano plástico Juan José Duque.

La batalla de declaraciones se ha mantenido entre ellos durante varios años, incluso, Rey Grupero decidió formar una alianza con Carlos Trejo para poder enfrentarlo juntos. Durante un video, compartido por la actriz Cynthia Klitbo, los famosos filtraron el número telefónico del conductor y ofrecieron dinero a los fans que le lanzaran agua si es que lo veían en la calle.

Aunque aún no se ha confirmado, los rumores de que podrían encontrarse en la próxima edición All Star de “La Casa de los Famosos” son cada vez más fuertes y Rey Grupero mencionó algo al respecto durante su pelea en la transmisión de redes sociales al burlarse de Alfredo Adame por no estar en la lista de participantes.

