Este es el origen de la tradición de vestir al niño Dios el 2 de febrero

MÉXICO.- Después de la rosca de Reyes, vienen los tamales. El Día de la Candelaria es una de las celebraciones más populares en la cultura mexicana, especialmente en la religión católica, pero, ¿por qué se viste al niño Dios? Aquí te contamos más sobre esta tradición.

El 2 de febrero marca el final de la temporada navideña y, si bien se asocia a la religión católica, en nuestro país también tiene un vínculo con las costumbres indígenas previas a la Conquista.

Este día se relaciona con la presentación del Niño Jesús en el templo de Jerusalén, como lo describe el Evangelio de Lucas. Asimismo, se asocia con la Virgen de la Candelaria, que simboliza la luz de Cristo.

De acuerdo a la Ley de Moisés, las mujeres debían presentarse al templo 40 días después de dar a luz para purificarse y presentar al niño recién nacido. Esto es lo que se representa el 2 de febrero al llevar al niño Dios a la iglesia.

Sin embargo, en México, esta festividad se combina con elementos prehispánicos, como la preparación de tamales, comida que se ofrecía a los dioses en tiempos antiguos.

Pero hay otro elemento del Día Candelaria que no pasa desapercibido: vestir al niño Dios. En los mercados y otros establecimientos, podemos encontrar diferentes trajes para colocarle antes de llevarlo a la iglesia, pero, ¿por qué se hace?

Vestir al Niño Jesús, una antigua costumbre

El niño Dios se viste para ser llevado a la iglesia donde es bendecido durante una ceremonia religiosa. De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia en México (INAH), hay documentos que registran esta costumbre desde el siglo XIX.

Sin embargo, se considera que esta práctica es anterior. Más específicamente, se asocia a la época colonial, cuando los misioneros españoles introdujeron el catolicismo en México, promoviendo el culto al Niño Jesús como forma de evangelización.

De esta forma, las familias comenzaron a vestir imágenes del niño Dios como símbolo de devoción. Pero fue a mediados del siglo XX, cuando la tradición se volvió muy popular. Desde entonces, familias y talleres se dedican a la creación de pequeñas ropas para vestir al niño.

¿A quién le toca vestir al niño Dios?

Aunque hoy es común que cada familia vista a su niño Dios para llevarlo a la iglesia, de acuerdo a la tradición esta tarea les corresponde a los padrinos, quienes son elegidos el 6 de enero durante la partida de la rosca de Reyes.

Aquellos que sacan el “muñequito”, adquieren el compromiso no solo de pagar los tamales, sino de vestir al Niño Jesús. De hecho, los tamales y el atole forman parte de una reunión en su honor.

Según el INAH, originalmente el 2 de febrero era el día en que se recogía al niño del pesebre y se entregaba a los padrinos, quienes lo vestían con ropas nuevas y lo llevaban a la iglesia para ser bendecido.

En cuanto al traje elegido, este suele asociarse a las peticiones y agradecimientos de cada familia, convirtiéndose en una forma más de expresar su devoción. De ahí que también existan atuendos más populares que otros.

¿Cuáles son los trajes más populares para el niño Dios en México?

Divino Niño de la Salud. Simboliza la fe en la capacidad de Jesús para sanar. Es muy solicitado, especialmente cuando algún miembro de la familia atraviesa por una enfermedad.

Santo Niño de Atocha. Está inspirado en la advocación mariana de España y es muy venerado en regiones como Zacatecas.

Sagrado Corazón de Jesús. Es uno de los atuendos más clásicos y se asocia con el amor y la devoción hacia el corazón de Cristo.

San Francisco de Asís. Este santo se asocia con la humildad y amor por la naturaleza, por lo que es elegido por quienes buscan representar estos valores en su hogar.

Traje de ángel. Simboliza la pureza y protección divina.

¿Cómo no se debe vestir al niño Dios?

Las opciones para vestir al niño Dios, son enormes. De acuerdo al Gobierno de México, esto responde a las necesidades de la población. Sin embargo, la Iglesia Católica pide que se respete el carácter religioso de esta imagen, pues no es un muñeco.

Es decir, recomienda optar por un traje respetuoso y simbólico, evitando aquellos que carezcan de significado espiritual, como los trajes de superhéroes, luchadores o personajes de ficción.

Asimismo, no se recomiendan los atuendos que representen profesiones mundanas, como los futbolistas.

Si bien, cada uno puede vestir al Niño Jesús según sus creencias, para la Iglesia Católica, estos atuendos desvirtúan el propósito espiritual de la figura y se consideran irreverentes. Incluso, siendo más estrictos, no recomienda vestirlo de santo, ángel, arcángel o pontífice.

La recomendación sería optar por advocaciones de Jesús, como el Niño de las Palomas, Nazareno, Cristo Rey, Sagrado Corazón, entre otros. Incluso, puedes simplemente vestirlo de blanco o como un recién nacido, pues es lo que es.

¿Sabías que no es necesario cambiar de ropa al niño Dios cada año? Si bien, algunos mantienen la costumbre de que el primer año se vista de blanco, el segundo como el niño de las palomas y el tercero con la representación de Jesucristo que prefieras, no es obligatorio.

En realidad, la Iglesia Católica aconseja conservar el vestido del niño Dios, sin necesidad de cambiarlo cada año. Esto dependerá de tu situación económica.

Sin duda, el Día de la Candelaria es más que tamales y reuniones familiares. Ahora que sabes por qué se viste al niño Dios y se lleva a la iglesia, elige el atuendo de acuerdo a las recomendaciones.

