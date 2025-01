Estafa a comercios falso personal de Coepris en Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Personas que se identifican como empleados de la Coepris han extorsionado a comerciantes de Altamira.

El encargado de la oficina de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios, José Daniel Martínez Cano hizo un llamado al sector comercial para que no se deje engañar, ya que les piden información de los establecimientos.

“En estás últimas fechas se han incrementado las extorsiones telefónicas, quiero hacer un llamado a toda la ciudadanía y especialmente a los empresarios y comerciantes para que no se dejen engañar”.

Por teléfono, los extorsionadores le hacen saber a los comerciantes que les harán una visita o que envíen papelería y les dan un código de identificación, el cual es falso.

“En algunos casos piden cierta cantidad de dinero para realizar la visita y queda claro que las verificaciones son gratuitas y si hay alguna queja háganla saber al teléfono 8331621023, se detectaron algunos casos a fin de año”, explicó el funcionario.

No tiene conocimiento que algún comerciante haya entregado dinero, pero no descartó que más de uno “cayó”, al considerar que en muchos casos, los afectados deciden no quejarse.

“No pregunté la cantidad, pero anda más o menos como en 10 mil pesos, así dijeron en una ocasión y no es personal de nosotros, se hacen pasar como personal de la Cofepris y se han registrado más casos en Altamira en comparación a González o Aldama”.

Daniel Martínez Cano, añadió que el sector más afectado con las llamadas de extorsión es el de alimentos, porque los responsables les indican que harán llegar insumos.

Refirió que la Cofepris sí tiene la facultad de hacer revisiones a restaurantes, pero los verificadores no avisan, simplemente llegan al negocio.

“Este fin de año hubo cinco quejas, ya habíamos tenido este problema en la pandemia y nosotros apoyamos con gel, pero solo cuando lo amerita y como lo hacen vía telefónica es difícil que lo rastreen”.

El verificador cuando acude a un comercio, debe llevar una orden dirigida con todos los datos del establecimiento, así como portar una identificación.

Por. Oscar Figueroa

Expreso La Razón