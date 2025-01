Selena Gómez habla sobre su papel en «Emilia Pérez»

La película «Emilia Pérez» se ha convertido en una de las más polémicas del último año, pues ha logrado dividir opiniones por la trama y el desempeño en algunos de sus actores. Como Selena Gómez, quien aunque respondió a las críticas del comediante Eugenio Derbez se había mantenido en silencio ante los comentarios negativos que recibe en redes sociales, sobre todo por el público mexicano, pero esta vez reflexionó sobre lo que ha ocurrido.

En entrevista con la periodista Linet Puente para el programa «Ventaneando», Selena Gómez reflexionó sobre su participación en la cinta «Emilia Pérez» destacando la conexión que tiene con su familia y sus raíces mexicanas. Y es que una de las grandes críticas que ha recibido la actriz, incluyendo las del productor mexicano Eugenio Derbez, son por pronunciación en español.

«Para mí, personalmente, entiendo lo que hizo mi abuela y mi bisabuela para venir solas a este país y siento que he estado rodeada de mujeres realmente increíbles en mi vida. Me encanta representar esa parte de mí porque gran parte de lo que hago es predominantemente inglés. Estoy muy orgulloso de haber podido hacer esta película. Me siento muy afortunada. Sólo hago mi mejor esfuerzo y trabajo duro y soy muy apasionada y me encanta lo que hago», dijo.

Zoe Saldaña, quien ha destacado por su papel en «Guardianes de la Galaxia» de Marvel, también habló sobre su papel como Rita Mora en la cinta: «Empecé como niña bailando ballet y al ser neoyorkina la exposición que tuve a los musicales, al teatro, fue muy temprano y aprecio el regalo que eso me dio en la vida porque la vida que mi cuerpo adquirió bailando fue lo que desató una carrera en géneros de acción para mí».

«Emilia Pérez» arrasa en los Globos de Oro 2025

El pasado domingo 5 de enero se realizó la entrega 82 de los Globos de Oro en la que “Emilia Pérez”, del director francés Jacques Audiard, arrasó con cuatro galardones, entre éstos a Mejor canción por el tema “El Mal”. También se llevaron el premio a Mejor película comedia o musical, Mejor película de habla no inglesa y Mejor actriz de reparto en la que fue reconocida la actriz Zoe Saldaña.

La ceremonia que reconoce a lo mejor del cine y la televisión es considerada antesala de los Premios Oscar, por lo que el triunfo de “Emilia Pérez” podría colocarla entre las favoritas para llevarse una de las anheladas estatuillas en marzo próximo cuando se realizará la entrega de galardones considerada la más importante de la industria. Algo ante lo que Zoe Saldaña se mostró nerviosa al ser cuestionada por su sentimientos al respecto durante la entrevista con Linet Puente.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO