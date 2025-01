Smile-to-pay: En China, las personas pagan en tiendas con reconocimiento facial

Los avances tecnológicos en China son realmente sorprendentes, basta con entrar a las redes sociales para ser testigos de lo increíblemente que se ha desarrollado la tecnología en el gigante asiático, desde vehículos autónomos hasta la red 5G y la inteligencia artificial.

Este desarrollo supera por mucho a los de otros países, colocando a China como una de las naciones más desarrolladas en este aspecto. Como muestra de ello, en redes sociales está llamando la atención la forma en que se realizan los pagos en esa nación, algo que en países occidentales sería impensable, al menos hasta ahora.

Fue a través de la cuenta de TikTok, en «Viajar con Cloud», donde un creador de contenido chino mostró la particular forma en que se pagan los productos usando nada menos que el rostro y procedió a hacer una interesante demostración en la que se observa al joven comprando unos productos en el supermercado, para luego escanear su rostro en una máquina que procede a cobrarle y darle un ticket.

“En China ya no usamos efectivo, pagamos con nuestro rostro”, dice el joven.

En China, el reconocimiento facial se ha convertido en un método popular para realizar pagos, ya que este sistema, conocido como “Smile-to-pay”, permite a los consumidores pagar simplemente mostrando su rostro frente a una cámara.

El video ya acumula más de 3 millones de vistas y un sinnúmero de reacciones por parte de los internautas, quienes destacan lo increíble que resulta el hecho de hacer pagos con el rostro, dejando de lado el papel moneda y las tarjetas de crédito.

Sin embargo, otros han criticado este método, al considerarlo como un sistema de control de las autoridades, argumentando que la tecnología en China ha llegado demasiado lejos.

“Tenemos que luchar por seguir pagando en efectivo”, “¿Te parece normal pagar con tu cara? ¡A mí me parece de locos! ¡Que viva el efectivo!”, “Parte de la agenda 2030, controlando las masas”, “La última libertad ciudadana es el dinero en efectivo”, “Yo hoy le quedé a deber a la señora que vende empanadas… no traía efectivo, ella no acepta transferencias, pero ya me conoce, confía en mí y me dio crédito”, “Pero si todos son iguales, ¿cómo saben quién es quién?”, fueron algunos de los comentarios.

A pesar de las críticas, el sistema de pagos mediante reconocimiento facial en China parece estar marcando el rumbo hacia un futuro en el que la tecnología redefina las formas en que interactuamos con el dinero.

Si bien la idea de prescindir del efectivo genera inquietudes en muchos, la tendencia continúa ganando terreno, reflejando la rápida adopción de innovaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

Solo el tiempo dirá si este sistema se expandirá más allá de China y si, realmente, estamos listos para pagar con nuestro rostro.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR