“Es un orgullo verlo triunfar”

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Siempre valorando a todos sus hijos, Ángel, Dafne y Ricardo, Ricardo ‘El Diablo’ Chávez Medrano destacó a Rica Chávez Soto, el mayor de sus hijos varones, quien tras firmar contrato con Rayados expresó su orgullo por este nuevo paso en su carrera y por seguir consolidándose en la Primera División.

El Diablo Chávez, quien crió a Ricardo en un entorno futbolero, habló con Oé! sobre el fichaje que se dio a conocer ayer, aunque la familia ya tenía certeza días antes de que todo iba por buen camino.

“Al principio, cuando salieron los rumores, él no nos decía nada. Lo tomó como eso, simples rumores, es muy metódico y cuidadoso. Nos decía que no había nada concreto. Conforme avanzaron los días, fue comentándonos, pero aún no había certeza de que se hiciera”, contó Chávez Medrano.

Fue oficialmente el martes por la noche cuando Ricardo les adelantó la noticia: “Nos habló y me pidió que pusiera en altavoz. Ya nos dijo que había un arreglo entre los equipos. Aún no firmaba, pero ya estaba todo confirmado. Nos pidió no decir ni publicar nada. Fue una alegría enorme”, puntualizó.

Ricardo padre añadió sentirse orgulloso por este paso de su hijo. “Estoy feliz. Le dije que lo tomara como siempre, con profesionalismo. Es una oportunidad única en un equipo grande como Monterrey. Se acerca el Mundial, y ¿por qué no soñar con verlo ahí? Estoy feliz por él y todo lo que logra. Se lo merece más que nadie”, detalló.

En tono de broma, confesó que le dijo: “Ya cada vez estás más cerca de nosotros, mijo”, así también reveló que sueña con verlo en Correcaminos algún día, “cuando salió de Tigres, aquí es donde se formó. Venía muy joven y aquí mejoró mucho. Él quiere mucho a este equipo y a la ciudad. No dudo que lo veremos acá como jugador o entrenador, pero será en varios años. Hoy le toca estar en lo más alto”, expresó.

LA ANÉCDOTA: EVITÓ SU RETIRO CUANDO ERA JOVEN

Al recordar una famosa historia que Rica Chávez contó en una entrevista para Oé!, su padre confirmó que estuvo cerca de retirarse durante un día de “bajón” cuando estaba en Tigres.

“Yo lo he dicho y creo que él también, que ese día lo vi como papá, entrenador y jugador.

Como todos, tuvo un momento difícil y me dijo que se iba a regresar. Yo le dije: ‘Espera, te toca trabajar. No te rindas. Pero si te quieres regresar, vente. Solo que vas a estudiar o trabajar; se acaba el sueño de jugar fútbol pero tómalo con calma y piensalo’”, recordó.

Al día siguiente, ya más tranquilo, Rica tuvo un buen entrenamiento y decidió quedarse. “Me agradeció el consejo, se puso a trabajar y terminó siendo campeón en Segunda División, destacado, llamado al primer equipo y jugando en Copa”, destacó su padre.

CRIADO CON UNA PELOTA

El Diablo Chávez recordó que Ricardo siempre tuvo el fútbol en la sangre. Desde pequeño lo acompañó a entrenamientos, vestidores y estadios.

“Siempre estuvo conmigo. Aquí en Victoria vivía en el Marte. Creo que de ahí agarró cariño al equipo y al deporte”, relató.

Además, mencionó un video en el que Rica lo señala como su ídolo. “Creo que por eso me menciono, creció viéndome, hasta cierto punto admirándome. Cuando vi ese video, sabía que me iba a mencionar. No me falló (risas). Hoy ya es mejor que yo. Ya tiene su nombre”, dijo con orgullo.

NUESTROS HIJOS, UN ORGULLO

Además de Ricardo, Ángel también destaca en el fútbol. Actualmente está en Necaxa, en el primer equipo, aunque aún no ha debutado.

“Allá anda echándole ganas. Apenas inicia su camino, pero va muy bien. Siento que este año puede darse su debut. Ojalá, y Dios quiera, se dé. Está muy enfocado en lo que quiere”, afirmó.

Finalmente, Ricardo Chávez Medrano expresó su orgullo por todos sus hijos. “Es un orgullo para mí, para mi esposa, para la familia completa, verlos triunfar en sus carreras: Ricardo y Ángel en el fútbol, Dafne en su carrera. La verdad, estoy muy feliz, agradecido con ellos. Como padre, lo único que uno quiere es que hagan las cosas bien, que lo recuerden y sean felices. Ellos están por buen camino”, concluyó.

Por Daniel Vázquez

Expreso-La Razón