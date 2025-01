En el mundo existen alrededor de 370 millones de pueblos indígenas, pertenecientes a 5 mil grupos diferentes, en 90 países de todo el mundo, según datos de Naciones Unidas; pueblos que constituyen alrededor del cinco por ciento de la población mundial.

En México, 7.4 millones de personas de 3 años y más hablan alguna lengua indígena, representan 6.1 por ciento de la población del país: 3.8 millones (51.4 %) son mujeres y 3.6 millones (48.6 %) son hombres. Tamaulipas se encuentra entre las cinco entidades con menor cantidad de población indígena.

No obstante la riqueza cultural que representan, su riqueza económica no guarda relación directa:15 de cada 100 personas pobres, son indígenas.

En el marco del 700 aniversario de la fundación de Tenochtitlan, capital del imperio mexica, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para que este año sea llamado: “2025, Año de la Mujer Indígena”, la cual ya fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población para su análisis.

Lo anterior, en virtud de que ellas fueron las que fundaron asentamientos humanos, domesticaron animales y plantas como el maíz; con sus conocimientos sobre las plantas medicinales cuidaron de la salud de toda la comunidad y, además, organizaron a la familia y la vida comunitaria, desarrollando así el linaje y los vínculos familiares.

Esta iniciativa tiene el propósito de que se establezca un programa de actividades para conmemorar y honrar la obra de la Mujer Indígena en favor de la Patria, así como eliminar la discriminación hacia este sector de la población.

En estas comunidades indígenas, al igual que en las no indígenas, las mujeres enfrentan niveles más altos de violencia de género en comparación con los hombres. La situación de vulnerabilidad de ellas deriva de la intersección de varias de sus identidades: ser mujer, ser indígena y ser pobre, lo que les ha representado mayor violencia.

En México, 60.5 por ciento de las mujeres de 15 años y más que hablan alguna lengua indígena han experimentado algún tipo de violencia en los ámbitos escolar, laboral, comunitario, familiar y/o de pareja a lo largo de su vida, y 32.4 por ciento experimentó violencia en los 12 meses previos al levantamiento de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021).

Asimismo, la violencia sexual y la discriminación son más pronunciadas en contextos indígenas, donde las denuncias suelen ser más difíciles de realizar debido a barreras culturales, lingüísticas y geográficas.

La declaratoria propuesta por Sheinbaum, con altas probabilidades de ser aprobada, tiene el potencial de convertirse en un motor para fortalecer la defensa de los territorios, los derechos de las mujeres indígenas y la identidad de los pueblos indígenas. Además, representa una valiosa oportunidad para honrar su legado prehispánico y reivindicar a las mujeres indígenas, históricamente invisibilizadas. 2025: Año de la Mujer Indígena.

POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA