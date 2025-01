Arath de la Torre podría reencontrarse con Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos All Star

MÉXICO.- Durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Arath de la Torre y el youtuber Adrián Marcelo, coincidieron y aunque muchos creyeron que podrían congeniar, esto fue todo lo opuesto, pues, ambos protagonizaron fuertes peleas y discusiones que fueron las protagonistas de esta edición.

Y es que, fue tan mala la relación que hubo entre ambos famosos que incluso hubo amenazas de por medio, pues, el regiomontano lanzó fuertes argumentos en contra del conductor de Hoy, lo que hizo que Arath de la Torre tuviera que tomar medidas extremas para proteger a su familia. Sin embargo, ahora, los famosos podrían volver a coincidir en el reality show en su versión “All Stars”.

¿Arath de la Torre va a LCDLF All Stars?

Fue durante la participación de Arath de la Torre en el podcast de Karime Pindter, su ex compañera en La Casa de los Famosos 2 que el conductor de Hoy reveló que la producción de este reality lo volvió a buscar, pero ahora para que fuera parte de la versión estadounidense “All Stars”, en donde se rumorea que también estará Adrián Marcelo.

“Oye y no vas a entrar al “All Stars”…¿no te hablaron?, a mi sí”, dijo Arath a Karime

Y aunque no se sabe a ciencia cierta si el conductor de hoy sí aceptó ser parte del reality de Telemundo, usuarios de redes piden a Arath no ir, pues aseguran que no tiene la necesidad de volver a participar en un formato como lo es La Casa de los famosos. Sin embargo, cabe recordar que el conductor de Hoy en algún momento aseguró que LCDLFM 2 fue su despedida de los realities shows.

¿Adrián Marcelo dentro de LCDLF All Stars?

Mucho se ha rumoreado que Adrián Marcelo podría ser parte de esta edición de La Casa de los Famosos de Telemundo, sin embargo, aún no está confirmada su participación de manera oficial ya sea por la televisora o por él mismo youtuber.

Cabe señalar que la cuenta de “X”, antes twitter conocida como @lacomadritaof_ compartió que Adrián Marcelo sí va a entrar a La Casa de los famosos All Star, sin embargo, la experta en realities shows dijo que hasta que no lo vea dentro de la casa no creerá la información que le compartió su fuente.