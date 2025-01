Cartera de clientes

Una de las oficinas fiscales más abandonadas en lo que se refiere al trámite de regularización de unidades chocolate es la de ciudad Victoria.

Algunas organizaciones advierten de que los procesos que se realizan durante los últimos años se realiza de manera irregular, por lo que es el momento de hacer modificaciones al decreto para ponerlo en regla.

En la frontera, las organizaciones advierten que los grandes beneficiarios del proceso son los gestores o coyotes, además de algunos funcionarios que cobran por aceptar los papeles.

Las organizaciones dejan en claro que no están en contra de que los ciudadanos sigan beneficiándose con el decreto, pero es necesario realizar algunas modificaciones.

Primeramente, establecen que el 95 por ciento o más de los procesos que se realizan en Tamaulipas, particularmente en las oficinas fiscales de Reynosa y Matamoros, principalmente, se realizan con unidades que no cumplen con la fecha de internación.

De acuerdo a las reglas que emitió en su momento, la fecha de internación debería ser antes de octubre del 2021, una fecha que ya no cumplen las unidades que se adhieren al decreto.

El cobro normal por el proceso es de dos mil 500 pesos para el SAT y otra cantidad similar por los gastos de placas y engomados.

Sin embargo, quienes realizan el tramite pagan alrededor de 15 mil pesos, de los cuales solamente cinco mil ingresan a las arcas federales o estatales, pero los 10 mil restantes van a dar a las manos de los funcionarios o gestores que se reparten la polla.

De ahí que sea necesario un cambio en las reglas de la regularización, al menos en la fecha de internación, pero también podría darse un incremento a la tarifa, misma que los ciudadanos pagarían con gusto pensando que esos recursos se regresarían en obra pública.

Los recursos de la regularización se entregan a los municipios para trabajos de pavimentación y obras de vialidad, los más beneficiados obviamente son Reynosa y Matamoros, donde se realizan la mayoría de los tramites irregulares.

En ciudad Victoria, los inspectores de Repuve y los funcionarios de la Oficina Fiscal son de los más estrictos en cuanto al cumplimiento de la ley se refiere.

Ellos revisan con lupa los documentos entregados por aquellos ciudadanos que pretenden regularizar sus unidades, verifican la fecha de ingreso y la autenticidad de los títulos.

De hecho, la información de la unidad, como es el número de serie y de título ya lo cotejan con la plataforma del Transporte de los Estados Unidos para verificar la fecha de ingreso del auto americano, pero también el número del documento.

Su sagacidad es tanta que rechazan la mayoría de los trámites, ya no hay casi autos que cumplen con el requisito del ingreso, por lo que los ciudadanos dejaron de utilizar los servicios de la oficina fiscal de ciudad Victoria.

Es más, la jefa de la oficina fiscal de esta ciudad capital, MARA TERÁN GARZA informó que en los primeros nueve días del año ningún trámite de regularización se realizó.

La severidad con la que revisan los documentos afecta a ciudad Victoria que deja de recibir recursos para pavimentación.

Quizá es tiempo que la Secretaria de Finanzas, ADRIANA LOZANO gestione en la ciudad de México un cambio en las reglas con el fin de beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos que hasta la fecha tienen que pedir el apoyo de los gestores.

Es el momento de que el gobierno federal y estatal le quite su cartera de clientes a “coyotes” y funcionarios corruptos.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com