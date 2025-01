Enroques, cambios, ¿solo rumores?

La maltrecha oposición pretende retomar fuerza en lo que llaman “Frente Cívico Nacional” promovido por Guadalupe Acosta Naranjo, impulsado desde luego por Claudio X. González después del fracaso de Xóchitl Gálvez cuya candidatura mostró el inocultable rostro de los adversarios de la república. Estos, los conservadores, van por otro intento, pero han de toparse con más de las tres cuartas de la población que apuesta al cambio tras la funesta experiencia del PRIAN que casi destruyó al pais.

Al respecto, es obligada la referencia a El Universal que publica como nota principal este jueves, la encuesta que señala el 77 por ciento de apoyo a la gestión de Claudia Sheinbaum, quien, dicho sea, celebrará los primeros cien días al frente del gobierno el próximo domingo en el mero ombligo de la nación, es decir, el zócalo capitalino. Según anunció, se trata de un resumen de lo realizado, aunque lo más probable es que derive en fiesta ciudadana al estilo de Andrés Manuel López Obrador cuya sombra todavía preocupa, mortifica y atemoriza al neoliberalismo reducido a la mínima expresión.

El asunto es que el “Frente Cívico Nacional” está llamado a la derrota por la sencilla razón de que la mayoría de ninguna manera acepta el retorno de la corrupción, la impunidad y la traición. Y Acosta Naranjo, el presunto dirigente, es prototipo de la deslealtad, así consta en su historial político.

Mientras tanto, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox insisten en actitudes grotescas y ridículas. Ya sabéis que estos sujetos fueron declarados no gratos en Venezuela. En este escenario ahora se declaran partidarios de Edmundo González Urrutia quien se autonombra “triunfador” en las elecciones de aquel país. Esto a unas horas de que Nicolás Maduro tome posesión nuevamente del cargo presidencial y al que, por cierto, doña Claudia ya reconoció como titular contra la opinión de Donald Trump que lo considera dictador y por supuesto aliado de los regímenes populares de América Latina y otras regiones del mundo-mundial.

Quedamos en que la oposición no tiene presente ni futuro ante el empuje morenista, pero ojo que la organización creada por AMLO ha de ser consecuente con sus objetivos. Me explico (como dijo aquel): es obligado y necesario que quienes gobiernan con la bandera de la transformación actúen con la convicción necesaria y no caigan en la demagogia ni las prácticas delincuenciales acostumbradas en el pasado. Observar por todas las cosas que lo importante es servir a sus semejantes y no utilizar los cargos públicos para acumular riqueza personal o de grupo. En este sentido, es opinión del columnista, que la revolución de conciencias debe ser principalmente en los políticos, lo demás vendrá como natural consecuencia. Sea que mientras aquellos(as) que manejan la administración pública en cualquier nivel, piensen y sigan actuando como panistas o priistas, la transformación no llegará muy lejos. Y conste que de estos hay ejemplos a la vista del portador, como también honrosas y dignas excepciones. La raza sabe quiénes son unos(as) y otros(as).

SUCEDE QUE

Sin especificar motivos, razones o circunstancias, pláticas de pasillo señalan posible enroque entre la titular de Finanzas Adriana Lozano Rodríguez y Jesús Lavín Verástegui, secretario administrativo. En tanto la consejera jurídica Tania Contreras López buscará convertirse en magistrada del tribunal de justicia. Respecto a la secretaría general de gobierno, a la hora de escribir estas líneas persistía el misterio salpicado de rumores sobre el destino de Héctor Villegas González a quien cariñosamente llaman “El calabazo”…Por otra parte, es bueno de toda bondad que el gobierno federal participe, o vigile mejor dicho, los gastos realizados en las comapas, lo que de alguna forma evitará despilfarros, abusos y desvíos. El acuerdo tiene como destinatarios a los alcaldes que consideran a tales organismos como de su propiedad siendo los usuarios las principales víctimas. Y ni modo que sea invento. En este caso lamentamos la opinión de la diputada Blanca Anzaldúa Nájera quien recién demandó nuevo incremento al costo del preciado líquido. (Se ve que no la paga).

Y hasta la próxima.

POR MAX ÁVILA