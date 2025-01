Expertos revelan qué tan peligroso es el teflón de los sartenes

MÉXICO.- Los sartenes y las ollas son antiadherentes, pero eso particularidad no es propia del material con el que se hacen, sino de otro material que se añade para darles esa ventaja, dicho material se llama teflón. Pero ¿es peligroso el teflón de los sartenes? Te contamos todo sobre este increíble material.

¿Qué tan peligroso es el teflón de los sartenes?

El teflón, conocido científicamente como politetrafluoroetileno (PTFE), es un material ampliamente utilizado en utensilios de cocina debido a su capacidad antiadherente y resistencia química. Sin embargo, ha sido objeto de cuestionamientos respecto a su seguridad, particularmente en contextos relacionados con su exposición a altas temperaturas y el uso de ciertos químicos en su producción.

Durante años, uno de los aspectos más controvertidos del teflón fue la utilización de ácido perfluorooctanoico (PFOA) en su fabricación. Este compuesto químico, empleado como agente emulsionante, ha sido relacionado con problemas de salud como cáncer, afectaciones al sistema inmunológico y desequilibrios hormonales.

Sin embargo, desde 2015, los principales fabricantes, bajo acuerdos internacionales y regulaciones como las establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en Estados Unidos, dejaron de emplear el PFOA en la producción de utensilios de cocina. Actualmente, las sartenes de teflón comercializadas son consideradas libres de este compuesto.

A pesar de estas mejoras, la seguridad del teflón depende en gran medida de cómo se utiliza. El PTFE es químicamente inerte y no presenta riesgos en temperaturas normales de cocción, que oscilan entre 180 y 230 °C. Sin embargo, cuando una sartén de teflón se sobrecalienta, generalmente por encima de los 260 °C, puede descomponerse y liberar gases tóxicos.

Estas emisiones, aunque no son letales para los humanos en niveles comunes, han mostrado efectos perjudiciales en aves domésticas y pueden provocar síntomas similares a la gripe en personas, conocidas como “fiebre por vapores de polímero”. Por esta razón, es fundamental evitar precalentar sartenes vacías o cocinarlas a fuego alto sin supervisión.

Otro factor de preocupación radica en el daño físico de las superficies antiadherentes. Si la capa de teflón se raya o desprende, las partículas de PTFE pueden mezclarse con los alimentos.

Aunque el PTFE no se metaboliza ni se absorbe en el organismo, su degradación podría exponer al núcleo metálico del utensilio, como aluminio, lo que podría implicar riesgos de migración de metales a los alimentos. Para evitar esto, es recomendable utilizar utensilios de silicona o madera y desechar los sartenes visiblemente deteriorados.

¿Cómo sustituir el teflón de los sartenes?

Sustituir el teflón en los sartenes es una opción cada vez más buscada por quienes desean minimizar los riesgos asociados con recubrimientos sintéticos. Existen varias alternativas con características funcionales y seguras, que además cuentan con el respaldo de regulaciones o estudios que garantizan su efectividad.

El acero inoxidable es una de las opciones más populares. Este material no utiliza recubrimientos químicos, lo que elimina el riesgo de liberación de partículas tóxicas o gases. Es altamente resistente a altas temperaturas, duradero y no reactivo con los alimentos. Aunque no tiene propiedades antiadherentes naturales, con técnicas adecuadas de cocción, como el uso de grasas o la correcta precalentación, puede ofrecer resultados satisfactorios.

El hierro fundido es otra alternativa clásica. Su superficie, al ser curada correctamente con aceites, desarrolla una capa natural antiadherente. Además, es altamente resistente al calor, lo que permite utilizarlo tanto en estufas como en hornos. Aunque es más pesado y requiere un poco más de mantenimiento, como evitar la exposición prolongada al agua para prevenir el óxido, es una opción duradera y versátil.

La cerámica antiadherente ha ganado popularidad en años recientes. Este recubrimiento, derivado de minerales como el sílice, es libre de compuestos sintéticos como el PFOA o PFAS. Ofrece una buena resistencia al calor y una superficie antiadherente eficaz. Sin embargo, su durabilidad puede ser menor en comparación con el teflón, ya que tiende a deteriorarse con el tiempo si se utilizan utensilios metálicos.

El titanio, combinado con recubrimientos cerámicos o minerales, es otra alternativa destacada. Este material es ligero, resistente y antiadherente, además de ser apto para cocinar a altas temperaturas. Generalmente, se encuentra en utensilios de cocina de alta gama y es una opción segura y duradera.

Finalmente, los utensilios de cobre, revestidos con acero inoxidable en el interior, combinan funcionalidad y seguridad. Ofrecen una excelente conducción de calor y no liberan sustancias tóxicas al cocinar, siempre y cuando se utiliza con el recubrimiento adecuado.

La elección de la alternativa adecuada dependerá de las necesidades específicas, como la frecuencia de uso, el tipo de cocina y el nivel de mantenimiento que esté dispuesto a realizar. Cada opción ofrece beneficios únicos que pueden ajustarse a diferentes preferencias y estilos de vida.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR