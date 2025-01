La NOAA confirma la llegada de «La Niña»

MÉXICO.- La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés) confirmó que el fenómeno de «La Niña» se encuentra «oficialmente aquí», por lo que sus efectos tendrán repercusiones en México, específicamente del lado del océano Pacífico.

De acuerdo con el informe «La Niña está aquí» publicado por la NOAA, en diciembre surgieron condiciones de La Niña en el Pacífico tropical. Ahora, en enero de 2025 hay un 59% de posibilidades de que La Niña persista durante febrero-abril, seguida de un 60% de posibilidades de que se produzcan condiciones neutrales en marzo-mayo.

— NOAA Climate.gov (@NOAAClimate) January 9, 2025