Lucy y Lalo apoyan a personas vulnerables

A escasos diez días para que DONALD TRUMP asuma la presidencia del país más poderoso del mundo la psicosis existente en México que aunque la presidenta de la nación CLAUDIA SHEINBAUM PARDO y sus más allegados nieguen persista esta va en franco aumento, las innumerables amenazas del gringo trae de cabeza a la jerarquía política nacional en todos los sentidos, la oleada masiva de inmigrantes a nuestro país, el cobro de aranceles y el ataque a las decenas de carteles existentes son solo algunas de las principales acciones en las que TRUMP pretende meter mano.

Sin duda y hay que decirlo todo esto sucede pese los esfuerzos que se están haciendo sobre todo en el tema del masivo del retorno de millones de migrantes donde a juzgar por lo hechos todo parece será insuficiente, que hacer con los que son de otros países, en ese sentido la presidenta mencionó que pedirá a TRUMP le haga el “favor” de que sean ellos quien los regrese a sus lugares de origen situación que está por verse, aunque sin duda el irascible gringo no moverá un solo dedo al respecto, tan simple dirá que sí pasaron ilegalmente por México entonces que sea la autoridad mexicana quien los regrese y que creen que pasara, la presidenta SHEINBAUM lo hará o alguien cree que se sublevara y enfrentará la ira del mentado cuasi presidente estadounidense.

Lo más triste del caso es que en el equipo de la presidenta no parece haber capacidad mental de alguna o alguno de sus allegados para desarrollar alguna estrategia que al menos ayude a menguar la forma de pensar del multicitado personaje, no hay mas que afrontar las consecuencias.

En tanto en pleno arranque del año 2025 las balaceras y los bloqueos hacen su aparición en las ciudades donde este tipo de “eventos” forman parte del entorno local sin duda son H. Matamoros y Reynosa las más virulentas de la entidad sumándose Nuevo Laredo que para fortuna de sus habitantes hasta el momento no ha sucedido nada.

Lo lamentable de todo esto es que no se ve para cuando vaya haber freno a este terrible flagelo que día a día mantiene en vilo a la población de ambos municipios, desde luego no vale la pena siquiera decir que las autoridades encargadas de combatirlo nada hacen, estas como está comprobado, simplemente hacen mutis, y por favor no pregunten por la información que debiera esparcirse sin cortapisa, el “vocero” de seguridad JORGE CUELLAR MONTOYA anda más preocupado en contar cuentos que en hacer su chamba y de ello, hay constancia.

En otro tema el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en conjunto con el delegado de Bienestar Federal LUIS LAURO REYES RODRIGUEZ, entregaron de forma simbólica la primera remesa de tarjetas del programa “jóvenes construyendo el futuro” donde se reafirmó el compromiso para apoyar la juventud.

Tan importante evento tuvo como sede el Polyforum “Rodolfo Torre Cantú” donde el mandatario estatal alentó a los jóvenes a aprovechar esta oportunidad para capacitarse y fortalecer su desarrollo personal.

Asimismo deseo que en el año que inicia sea de éxito y aprendizaje, esfuércense y atiendan esta oportunidad para quedarse a trabajar donde están o para aprovechar esta herramienta como meta para alcanzar sus sueños.

En otras cosas, el Sistema DIF Victoria de manera conjunta con la presidencia municipal titulada por el alcalde LALO GATTAS BAEZ continúan con la entrega de cobijas en los sectores más vulnerables de la ciudad esto debido a las bajas temperaturas que se registran y que afectan con mayor intensidad a los más necesitados.

La presidente del DIF local señora LUCY RODRIGUEZ de GATTAS y el edil supervisarán de manera personal la distribución de abrigos esta vez entre los habitantes de la colonia “Patria Para Todos” ubicada en el sector sur de la ciudad.

Esta actividad forma parte de las acciones que realizan las autoridades municipales con el único fin de apoyar en la temporada de frío, donde se han entregado cobijas, despensas y comidas calientes.

Asimismo se han aperturado en tiempo y forma albergues temporales para resguardar la salud de personas en situación de vulnerabilidad y todo gracias a la iniciativa que llevan a cabo la señora LUCY RODRIGUEZ y el alcalde LALO GATTAS con el objetivo de atender las necesidades básicas y apoyar a los que menos tienen en esta temporada invernal.

En tanto como reguero de pólvora circuló profusamente el chisme de que la Secretaria de Finanzas ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ habría dejado el cargo, información que hasta el momento de escribir estas líneas no había sido oficializada, sin embargo algunas fuentes nos decían que la salida de la matamorense era una realidad, incluso en su natal tierra se daba por hecho que había dejado la referida secretaría.

