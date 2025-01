Mujica, ligero de equipaje

Las fotos del joven PEPE MUJICA lo muestran muy distinto al viejo sabio, apacible y bondadoso que hoy conocemos. Más que uruguayo, su aspecto parecería el de un revolucionario español, esbelto, moreno, bravío, acaso un espadachín o un pirata, de bigote al estilo ERROL FLYN.

Destacado militante de la organización guerrillera TUPAMAROS, estuvo preso en el penal montevideano de “Punta Carretas”, bajo acusaciones de secuestro, homicidio y robo, entre 1972 y 1985.

Espíritu indómito, escapó dos veces del cautiverio, mismas que fue recapturado, sufriendo tortura en esos años infaustos, cuando el país era gobernado por sátrapas como JOSÉ MARÍA BORDABERRY y el sanguinario JORGE PACHECO ARECO.

Vale el comentario hoy que el expresidente (su nombre completo es JOSÉ ALBERTO MUJICA CORDANO) recién anuncia que dejará de luchar contra el cáncer esofágico que le diagnosticaron en 2024 y parece haberse extendido al hígado. Ello, a sus 89 años cumplidos en mayo pasado,

Decisión tomada, prescindirá de los tortuosos tratamientos de quimio y radioterapia para esperar con resignación lo que tenga que venir, estacionado serenamente en la relativa paz de los analgésicos.



VIRAJE AL CENTRO

Se dice que la cárcel lo cambió, moderó su radicalismo original y lo encausó hacia la vía del cambio institucional. Ahora el mismo se autocalifica como un “león herbívoro” y lo dice con una chispa de sarcasmo en la mirada..

Lo cual le permitió formular propuestas más atractivas para las clases medias y gobernar su país entre 2010 y 2015, imbuido en un proyecto reformista que deliberadamente renunció a toda suerte de autoritarismo, aún frente a sus adversarios y críticos más feroces.

Su concepto de formar “frentes amplios” con fuerzas de izquierda y centro constituye una aportación importante en los proyectos progresistas de Latinoamérica. Mexicanos como MANUEL CAMACHO, MARCELO EBRARD y DANTE DELGADO parecen haber abrevado de dicha fórmula.

La convicción democrática de MUJICA lo ha llevado también a pronunciar severas críticas hacia mandatarios de izquierdas dentro del vecindario centro y sudamericano, ante las dictaduras de NICOLÁS MADURO y DANIEL ORTEGA, en Venezuela y Nicaragua.

Y también muy puntual al marcar sus diferencias con la argentina CRISTINA FERNÁNDEZ cuando declaró que “la vieja KIRCHNER está al frente del peronismo jodiendo, en lugar de dejar a las nuevas generaciones; ¡cómo le cuesta largar el pastel”:”



DESAPEGO EJEMPLAR

Detalle interesante que al concluir su gestión en 2015, pese a su gran popularidad, renunció a ser reelecto, aunque los observadores de entonces le anticipaban un triunfo seguro.

No se quiso quedar en el mando por considerar nocivo el que una persona se aferre al poder. Este detalle lo hace muy distinto a los autócratas que ya conocemos: ORTEGA, MADURO, FERNÁNDEZ y sus equivalentes.

Su desapego frente al poder le ganó el respeto en izquierdas y derechas. Y también la simpatía ganada a pulso con ese carisma que deriva de la sencillez genuina y su buen humor.

Tras dejar la presidencia, MUJICA ha vivido una etapa fértil como diputado y líder senatorial. Lo respalda la autoridad moral de quien jamás amasó fortuna desde el poder, ni incurrió en desplantes represivos o autoritarios; amén de su simpatía por el reformismo gradual, siempre dentro de la vía institucional y democrática.

A la entrada de su modesta vivienda sigue aparcado su legendario Volkswagen celeste, al que personalmente hace la afinación, cambia bujías y filtros sentado en un banquito, frente a las infaltables cámaras de los medios.

En los años posteriores a su retiro, sus reflexiones a menudo agudas y cargadas de sentido común, circulan por Internet como si fueran citas literarias.



SOBRIEDAD, ANTE TODO

Durante algunos años proclamó el concepto de “austeridad” en el ejercicio del poder. Luego modificó su postura al descubrir que en nombre de la presunta “austeridad” algunos gobiernos de América y Europa estaban recortando presupuestos de programas sociales.

Cambió entonces el término por el de “sobriedad” y lo explicó muy a su estilo, como un camino hacia la libertad. Sobriedad es moderación, dice, evitar el consumismo excesivo, pues “cuanto más se posee, menos feliz se es.”

Consideración que lo acerca mucho al concepto de “Tener o ser” manejado por el psicoanalista alemán ERICH FROMM. Con una orientación similar, MUJICA sostiene que “la sociedad contemporánea está atrapada en un ciclo de hiperconsumo impulsado por el marketing”, lo cual “desvía a las personas de lo que realmente importa.”

Añadiendo que “la verdadera riqueza radica en el tiempo y la calidad de vida, no en la acumulación”, para aclarar que jamás haría una apología de la pobreza (pues “no puede hacer feliz a nadie”) sino del concepto más profundo de la sobriedad, para “establecer límites en las necesidades materiales” y enfocarse en “las cosas que realmente importan”.

Ello y la frase que más cautiva al autor de esta columna, cuando aconseja andar por la vida “ligero de equipaje” y “vivir con lo justo” para que las cosas no nos roben la libertad.

Hay un libro con ese nombre (“Ligero de equipaje”, Editorial Marea, Buenos Aires, 2024) fruto de una entrevista concedida al periodista argentino GUSTAVO SYLVESTRE, donde MUJICA expone su pensamiento, con la peculiaridad de estar prologado (nada menos que) por el papa FRANCISCO y el presidente LULA DA SILVA, entre otros.

Vale la pena.



