El destino de Adriana

A mediados del año pasado se le propuso a ADRIANA LOZANO que dejará la Secretaria de Finanzas del gobierno del Estado y aceptará la candidatura de Morena por la alcaldía de Matamoros.

En aquel momento existía una crisis para definir la aspiración, pues el entonces alcalde MARIO “La Borrega” LÓPEZ mantenía un enfrentamiento abierto contra el entonces diputado local BETO GRANADOS.

“La Borrega” de hecho traía su propio candidato, lo promovía por todo el municipio y atacaba a BETO GRANADOS, quien respondía de diversas maneras, respaldado por el apoyo que disfrutaba desde ciudad Victoria.

La diferencia era tan grande que parecían irreconciliable, al grado de que al buscar una salida le ofrecieron a MARIO LÓPEZ la candidatura a la diputación federal para que aceptará a GRANADOS, pero solamente ofreció su respaldo para ADRIANA LOZANO.

Finalmente, GRANADOS fue el candidato a la alcaldía y MARIO se queda con la diputación federal.

ADRIANA le alza la mano a BETO, es como su hijo, lo quiere mucho e impulsa su candidatura y de una y otra manera lo apoyo en lo moral y en lo económico, lo que sorprende a muchos por no tener fama de generosa.

Esa fue la primera oportunidad de salida que le ofrecieron a ADRIANA, pero en aquel momento su relación y fortaleza en la administración estatal era sólida, no había manera de pensar que habría de ser relevada.

Sin embargo, en el último trimestre del 24, ADRIANA por primera vez se tambaleo, de hecho, sostuvo una reunión con sus colaboradores cercanos para informarles cual era la situación que se vivía en la dependencia, pues sostendría una reunión en Casa de Gobierno donde se decidiría su destino.

Finalmente, no pasó nada, ADRIANA logró sobrevivir a la tormenta y en diciembre se dedicó a acelerar el paso para cumplir con los compromisos financieros del cierre, como la entrega de la ley de egresos e ingresos de la administración estatal.

Su trabajo con los diputados locales fue impecable, los números cuadraron y todo salió a pedir de boca, pero en el interior de Finanzas ya empezaban algunos movimientos que buscaban acortar su libertad financiera.

Algunos de los negocios que realizaba le fueron arrebatados, la guerra interna surgía desde diversos frentes, los números no cuadraban.

Ahora la duda es cuál será su destino, sus allegados están seguros que será rescatada y enviada a un lugar donde pueda seguir placeándose y soñar con un destino transexenal.

No hay candidaturas a la vista, la dirigencia de Morena fue entregada, pero cuando se quiere se puede, quizá ADRIANA todavía tenga una historia de éxito o el recuerdo cuando le ofrecieron convertirse en la alcaldesa de su querido pueblo, sin que exista una salida digna. La última palabra se encuentra en el dueño de Palacio, aquel que quita y pone.

Por último, destacamos la inversión que anuncia el alcalde LALO GATTÁS en ciudad Victoria, por el orden de los mil 400 millones de pesos y la generación de 5 mil empleos con la llegada de más empresas para este 2025.

Por lo pronto, anuncia que intensificarán el programa de bacheo en todos los sectores de la ciudad, toda vez que el servicio de recolección de basura y alumbrado se mantiene al 95 por ciento de eficiencia.

GATTÁS también destacó el tema de la transparencia, pues el Ayuntamiento de Victoria fue uno de los municipios de Tamaulipas que en 2024 obtuvo la mejor calificación, «por ello, en la rendición de cuentas» afirmó.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com