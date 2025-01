Alertan contra correos y mensajes falsos del SAT

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Sistema de Administración Tributaria de Ciudad Victoria mantiene la alerta a contribuyentes sobre posibles mensajes o correos falsos mismos que pueden ser verificados sobre su autenticidad en una página de correos falsos que fue creada para que cualquier ciudadano que sienta desconfianza entre y compruebe si proviene de esta autoridad, la cual de antemano todas las notificaciones lo hace por buzón tributario.

Yadira Mendoza Delgado, Administradora Local de Atención al Contribuyente del SAT dejó en claro que como SAT cuando sale algo a cargo para el contribuyente primero se le genera una línea de captura la cual tiene que pagar en un banco autorizado, entonces este debe conseguir su línea de captura y pagar directamente al banco que puede ser por medio del portal de propio banco o acudiendo a la ventanilla si es una persona física, para mayor seguridad del contribuyente.

Aseguró que al menos en la región no han identificado una cuestión de defraudación a los contribuyentes al menos no se ha acercado a denunciarlo en forma directa reiterando que el SAT nosotros no manda correos, “lo hacemos por páginas oficiales donde les dicen que no se dejen engañar, que finalmente nosotros trabajamos con líneas de captura que se van y se pagan directamente al banco, esto no se paga a un funcionario, no tiene que hacer nada en forma presencial”.

Reiteró que tienen una página de correos apócrifos donde pueden encontrar si el correo que recibió es del SAT o no, los correos que se envían sin únicamente informativos y nunca se pide que a través de esos ingresen a un link o descarguen alguna información, y desde hace mucho tiempo se tiene publicado esta información al contribuyente para alertarlos de que si llega un correo del SAT pueden verificar si es auténtico, porque hay un buscador de correos falsos, por la base de datos con que cuentan.

Hizo énfasis en que las resoluciones, avisos, y comunicaciones incluso primero se hace llegar un aviso de texto informando que hay un aviso en su buzón tributario siendo este el medio que se utiliza.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO LARAZÓN