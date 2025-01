Hombre se niega a abandonar sus autos de lujo en medio de incendios en California

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de los trabajos de bomberos y brigadistas de Estados Unidos y otros países que han llevado la ayuda a Los Ángeles, California, las llamas siguen acabando con todo a su paso, para muestra los miles de videos que circulan en redes sociales en donde se aprecia como el fuego arde entre calles y mansiones.

Esta vez uno de los videos que más está llamando la atención de los internautas en redes sociales es en donde aparece un hombre que graba como todo a su alrededor fue alcanzado por el fuego y él lamenta lo que sucede junto a su colección de autos de lujo.

El hombre del cual se desconoce su identidad no hace más que gritar y lamentar lo que está sucediendo a su alrededor y da a conocer que lamenta que el fuego probablemente alcance su lujosa colección de autos, por lo que es segundos después se dirige hacia un refrigerador en su cochera y no hace más que tomar una cerveza.

Otra de las cosas que está llamando la atención de dicho video es que la persona afectada por el incendio en California también habla español, puesto que en la grabación se aprecian algunas palabras y los internautas comparten un comentario que podría tratarse de algún paisano o persona con familia en México o Latinoamérica.

El hombre se tomó una cerveza mientras ve las llamas del incendio llegar hasta su colección de autos.

Hombre pierde su colección de autos por los incendios

Cabe señalar que en la grabación no se aprecia el momento exacto en la que fuego acaba con la lujosa colección de automóviles del hombre, por lo que algunos internautas consideran que lo que debió hacer esta persona, es evacuar desde horas antes con su patrimonio para que las llamas no acabaran con todo y no viviera ese trágico final de sus coches.

“Es muy triste. Me pregunto por qué no evacuó antes con sus autos (o al menos uno de ellos) y, de no ser posible, por qué no se fue de ahí y dejó que se quemaran nomás? Tu vida vale un auto?”, es parte de un comentarios, mientras que otros de los usuarios de redes aseguran que no hubo tiempo de evacuar.

“Fierrero” Porque este californiano se negó a abandonar sus autos de colección y se abrió una cerveza rodeado por el fuego. pic.twitter.com/JjAeu62d6g — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 12, 2025

¿Qué artistas perdieron sus casas en California por los incendios?

La situación que enfrenta Estados Unidos, específicamente California por los incendios forestales que acaban con todo a su paso han cobrado vidas y también las lujosas propiedades de varios famosos, una de ellas es Paris Hilton quien tenía una casa frente al mar en Malibú.

Otras celebridades que también perdieron sus propiedades son; Heidi Montag y Spencer Pratt, Adam Brody y Leighton Meester, Anna Paris, Miles Teller y su esposa Keleigh Teller, Milo Ventimiglia y Jarah Mariano, Anthony Hopkins, Billy Cristal, John Goodman y la compositora Diane Warren, así como también Melissa Rivers por mencionar algunos de los afectados.

Con información de EXCÉLSIOR