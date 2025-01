Imágenes satelitales muestran la devastación de los incendios en California

CIUDAD DE MÉXICO.- Los incendios que comenzaron en California el martes pasado no dan tregua y, casi una semana después de su inicio, autoridades y bomberos no han logrado controlar el fuego en su totalidad, el cual ha dejado muerte y destrucción a su paso en un desastre natural sin precedentes que muestra los terribles efectos del cambio climático.

El humo de los incendios forestales de Los Ángeles es visible desde el espacio en sombrías imágenes satelitales reveladas por la NASA, mostrando la crueldad que el fuego ha dejado a su paso, mientras una espesa nube cubre los alrededores y se dirige hacia el mar.

Una imagen, tomada por el satélite Sentinel-2 de la NASA después de que estallara el incendio de Palisades el martes por la mañana, muestra una espesa franja de humo gris flotando sobre el condado de Los Ángeles, que se elevó hacia la costa.

Los Angles fires from @Space_Station. Our hearts go out to everyone affected by this.

View is from north of San Francisco looking southward towards LA and San Diego. pic.twitter.com/cDt973Qvhu

— Don Pettit (@astro_Pettit) January 10, 2025