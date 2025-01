Al banquillo de los acusados?

Como era de esperarse en su discurso de los primeros cien días de gestión la presidenta de México CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ensalzó todas las bondades que a su juicio se han logrado como mejoras en salud, economía, educación, inmejorables condiciones de vida, abatimiento en desempleo incluso -dijo- de los mejores del mundo y por ende mayor creación de trabajo, no aumentó la gasolina ni el diesel lo que comprueba que la doctora no llena el tanque de gasolina de su vehículo, en fin nada de qué sorprenderse en su mensaje dicho ante miles de seguidores morenistas en la plancha del Zócalo de la ciudad de México que agradecieron al final la torta y el refresco entregado.

Todo ello ocurre en cien días cuando de acuerdo a los expertos aún no se calibra ni se puede hacer un verdadero balance de lo sucedido, eso sí se pueden hacer proyecciones de lo que se pretende hacer y eso la mayor de las veces cuando existe voluntad y libertad para hacerlo, esto último queda perfectamente claro que no la hay y de ello, hay constancia.

Por lo demás existe ante sí un muy complicado panorama el cual apenas inicia, nos referimos a la llegada como presidente de DONALD TRUMP quien no ha cesado en su campaña de amenazar a nuestro país con repatriar a miles de connacionales que se encuentran en USA, de invadir el país so pretexto de extinguir a los innumerables carteles de la droga que tienen asolado a casi todo el territorio nacional y a los cuales califica de terroristas, entre otras muchas cosas, ese es sin duda uno de los principales problemas sino que el principal y a cortísimo tiempo que tiene enfrentar sí o sí la presidenta SHEINBAUM.

En otro tema dicen y dicen bien que el hilo se rompe por lo más delgado, lo anterior viene a colación luego de la salida más bien cese fulminante de la Secretaría de Finanzas del Estado ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ de quien se dice de todo, lo más, que se despacho con la cuchara grande y en los poco más de dos años que estuvo al frente de la mentada dependencia la dama en mención presuntamente “desapareció” cientos y cientos de millones de pesos lo cual y de comprobarse estaría haciendo añicos los multisonados preceptos morenistas de no traicionar, no mentir y no robar, los cuales evidentemente le valió un soberano comino.

Por cierto nos informan que existe la instrucción de que se investigue y se esclarezcan todas las sospechas que circundan la salida de la ADRIANA.

Acaso será la primera funcionaria sexenal que tendría como punto final ir al banquillo de las acusadas, antes desde luego tendría que haber una denuncia ante las instancias legales y claro de ser así habría que esperar qué dice la ahora ex secretaria, por lo pronto en sus redes privadas agradece a todos por el apoyo recibido, faltaba más.

En su lugar llega el ahora ex Secretario de Administración JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI quien deja en su sitio a LUISA EUGENIA MANAUTOU GALVAN.

En otros movimientos arriba CAROLINA IVETH MARTINEZ MOLANO a la Subsecretaría, de Previsión Social en la Secretaría del Trabajo, mientras MARCIA BENAVIDES VILLAFRANCA sustituye a DIANA LUZ GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, en el Instituto de la Mujer

En otras cosas el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA acudió puntual al igual que las y los gobernadores del país a la cita para estar en la presentación de los primeros cien días de trabajo de la presidenta del país CLAUDIA SHEINBAUM PARDO desarrollado en el Zócalo de la ciudad de México.

El mandatario estatal escuchó de viva voz los avances en todos los rubros, así como en los desarrollados en los distintos programas sociales además de destacar relaciones internacionales que han beneficiado a millones de familias mexicanas, reafirmando también los apoyos como pensiones, becas y programas de salud y vivienda entre otros apoyos.

Asimismo el gobernador VILLARREAL ANAYA atestiguo el liderazgo marcado en una nueva etapa dentro de la Cuarta Transformación donde se construyen las bases de un México más equitativo, solidario y con mayores oportunidades para todas y todos los mexicanos.

En tanto dentro de la segunda semana de este mes el Gobierno Municipal reportó un avance de 3 mil 390 metros cuadrados de vialidades de bacheo, rastreo y nivelación de ocho calles de siete colonias de la ciudad beneficiando a 4 mil habitantes.

Lo anterior en base las instrucciones dadas por el alcalde capitalino LALO GATTAS BÁEZ a la Secretaria de Obras Públicas quien reforzó las acciones arriba mencionadas, siendo las colonias beneficiadas, Norberto Trevino Zapata, Junta Local de Caminos, Héroes de Nacozari y Bertha del Avellano, entre otras.

En estos sectores se restauró el pavimento en un perímetro de 290M2 de las calles Oaxaca 15 y 16, Juan Jose de la Garza 11 y eje vial, 27 Hidalgo y Juárez y calle asentamientos Humanos resultando un total de 2 mil 100 beneficiados con dichas obras.

