Cambios, reales y ficticios

El arranque del 2025 en Tamaulipas y los cien días de la presidenta mexicana llegan con cambios y rumores de cambios. Algo propio de la política aldeana.

Cada analista, real o novato, profesional o espontáneo, de café, cantina o banqueta, cada presunto experto incluye entre los cesados, despedidos, defenestrados, a los servidores públicos que por alguna razón le gustaría ver de patitas en la calle.

Y decir “alguna razón” a menudo significa un argumento ajeno a causas objetivas, sin sustento empírico, ni fuente confiable, más o menos seria. A veces se incluyen nombres nomás por simple antipatía o (incluso) ante la posibilidad de que alguien más cercano (amigo o pariente) quede en alguno de esos cargos.

En la capital mexicana lo vemos entre quienes cruzan apuestas (o, al menos, prenden veladoras) a los probables sucesores de personajes que estarían (dicen) en la cuerda floja, como el titular de Hacienda ROGELIO RAMÍREZ DE LA O y los líderes camerales ADÁN AUGUSTO LÓPEZ y RICARDO MONREAL, entre otros.

Lo de ROGELIO (negado por la propia CLAUDIA) tendría un cierto parecido a la separación de HUGO B. MARGAIN del gobierno echeverriísta. Ciertas divergencias en la disciplina del gasto público.



PARECIDOS Y DISTANTES

Lo de ADÁN y RICARDO data de aquellos tiempos, cuando ambos teóricamente competían por la candidatura presidencial, recibiendo del propio AMLO el mote de “corcholatas”.

Hay más coincidencias. Ambos han sido diputados, senadores y gobernadores en sus respectivas entidades federativas, los dos graduados y postgraduados en la ciencia del derecho, expriístas además, pero de estilos muy diferentes.

Bastante rudo el tabasqueño, de un formato rústico, frontal, arcaico, que contrasta con el estilo técnico y educado del zacatecano. Rivalidad de garrote contra espadín.

Letales los dos como enemigos, aunque muy parejos (hasta ahora) en sus disputas de orden interpretativo que los confrontan en la manera de entender los proyectos de reforma heredados por AMLO a CLAUDIA.

En manejo de los tiempos y los temas de flexibilidad que MONREAL entiende muy bien y ADAN AUGUSTO abomina, pues quiere todo por “fast track” y sin quitarle “ni una coma” a los procesos que dejó en el horno LÓPEZ OBRADOR.



GAMBITO DE DAMA

La rumorología acosa por igual a la presidenta de Morena LUISA MARÍA ALCALDE, ante ese embarazo avanzado que sigue siendo motivo de inquietud, como por ejemplo:

(1) Su condición de madre soltera, que nada tendría de malo si no fuera porque (2) el padre de la criatura era casado al momento del romance, (3) tuvo que separarse de su compañera oficial, con quien procreó dos hijos, provocando con ello (4) la desintegración de una familia.

Y no es cuestión de elaborar juicios morales (para nada) sino de estricto sentido práctico. Eso que los expertos en imagen identifican como incongruencias visibles que meten ruido a la credibilidad de una figura pública.

Nada impide reconocer los méritos de LUISA MARÍA en cuanto a preparación académica, militancia partidista, trayectoria relevante en el servicio público, capacidad profesional, cercanía innegable con el expresidente LÓPEZ OBRADOR y la presidenta SHEINBAUM.

Pero el caso podría tener consecuencias. Por alguna razón, las miradas de la clase política se dirigen ahora hacia la humanidad de ANDY LÓPEZ BELTRÁN.



TAMBIÉN TAMAULIPAS

Y bueno, este fin de semana se empezó a desgranar una mazorca que tenía ya meses en preparación. Y de hecho empezó cuando YURIRIA ITURBE dejó la dirigencia de MORENA y ÚRSULA SALAZAR fue removida del liderazgo legislativo.

Lo que viene ahora son más cambios que (necesario es repetir) no serán todos los que los observadores quisieran. Tan solo ajustes de refresco estrictamente necesarios.

Se fue, es un hecho, la titular estatal de Finanzas ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, cuya salida no se maneja en calidad de renuncia sino (ojo) como despido. Detalle revelador.

La reemplaza un funcionario del primer equipo, quien fungiera durante 27 meses (desde octubre del 2022) como titular de Administración, JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI. En su lugar quedaría LUIS GERARDO ILLOLDI, quien ha venido operando como Secretario del Trabajo desde julio pasado.

Y bueno, un rumor que ya se hizo viejo y (por ende) habría perdido buena parte de su credibilidad, es la presunta salida de LUCÍA AIMÉ CASTILLO, en Educación.

En igual tesitura estaría el presunto reemplazo de HÉCTOR JOEL VILLEGAS en la General de Gobierno, a quien algunos medios ya tienen rato cantándole las golondrinas sin que su dimisión se concrete.



PUNTO FINAL

Ya entrados en gastos, se consumó (por fin) la salida de DIANA LUZ GUTIÉRREZ en el Instituto Estatal de la Mujer. Tuvo un magnífico puesto, nada menos que una dirección general, con todos los privilegios, sueldazo, compes, ayudantías y vehículos.

No lo aprovechó, quizás por su excesivo protagonismo y los penosos asuntos de carácter personal que se hicieron públicos de manera innecesaria y sin el menor control de daños.

En empresas privadas, la afectación de tales escándalos tal vez habría sido menor. En la esfera gubernamental, el caso tiene efectos graves por el deterioro ocasionado a la imagen institucional.

¿Quién más?… Se habla de que estaría entre arenas movedizas el titular de Salud VICENTE HERNÁNDEZ NAVARRO, lo cual hace encogerse de hombros a quienes lo conocen bien, dada su cercanísima amistad con el doctor VILLARREAL ANAYA.

De cualquier manera, todo puede pasar. Conviene andar con pies de plomo y, sobre todo, esperar. Lo que deba concretarse se verá pronto; la rumorología cae por su propio peso.



