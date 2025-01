El México de Claudia

El informe de la Presidenta de la República a los cien días de su gobierno significó la reiteración del humanismo que anima la construcción del segundo piso de la 4T. En lo material infinidad de obras realizadas o en proceso, y proyectos que abarcan aspectos vitales de la producción, empleo y desarrollo con justicia y democracia. En lo moral el orgullo del pasado histórico fortalecido por los valores, costumbres y convicciones que dignamente ubican a México en el concierto de las naciones.

En poco más de una hora y a zócalo lleno, Claudia Sheinbaum resumió el número de tareas solo posibles en una administración honesta cuyo objetivo es el bienestar colectivo destacando el impulso a los jóvenes en todos los aspectos. Aquí cabe mencionar, además de becas y otros beneficios, la creación de mayor número de instituciones de educación superior, en concreto universidades realmente públicas para que nadie quede al margen de la preparación a que obliga la vida moderna, pero además para alejar a las nuevas generaciones de actividades al margen de la ley.

El evento de este domingo también tuvo algo de nostalgia por la ausencia de AMLO, sin embargo, doña Claudia se encargó de recordar que el ex Presidente colocó las bases del cambio y su ejemplo es legado que orienta los propósitos de su gestión que precisó de absoluta entrega, sin descanso, sea hasta el extremo de su existencia. Y de ello hay constancia si revisamos con detenimiento lo hecho apenas en tres meses y días que la colocan muy por encima de aquellos(as) que siguen apostando a que le vaya mal a nuestro país como Ernesto Zedillo, ese desvergonzado y servil empleado de los gringos que se atreve a criticar al régimen como si hubiéramos olvidado que inventó el Fobaproa, vendió los ferrocarriles y fue culpable de una de las más severas crisis económicas, entre otras tantas barbaridades. (Nota.- iba a escribir “entre otras tantas pendejadas”, pero creo que la estupidez fue más allá).

En el acto señalado, la Jefa Claudia también rindió homenaje a las mujeres quienes en el escenario actual pueden alcanzar preciados logros; “¡Hasta comandantas de las Fuerzas Armadas!”, dijo, en el entendimiento de que las oportunidades son las mismas que para los varones, por el contrario del machismo, autoritarismo y discriminación característicos del neoliberalismo que sin recato ensució el proceso igualitario avalado por la Carta Magna.

El segundo piso es continuidad de lo hecho por AMLO por la sencilla razón de que la 4T es el ideal para lograr una sociedad perfecta y no moda sexenal. De ahí que Sheinbaum rechace establecer diferencias con el anterior régimen, “eso quisieran algunos, pero se van a quedar con las ganas”, aclaró. Por el contrario, está convencida que la realización del nuevo proyecto de nación corresponde a la generación que encabeza y tal vez a otros(as) que vendrán después, sin variación en el propósito de que, por el bien de todos, primero los pobres.

No faltó el velado mensaje a Donald Trump al que recordó que el tratado comercial beneficia a los dos países que junto a Canadá y otras naciones latinoamericanas de probable incorporación, podrían convertirse en poderosa sociedad capaz de contener la influencia oriental. En el tema de seguridad enfatizó que México colabora, pero jamás ha de someterse porque es independiente, libre y soberano. ¡Sopas!.

SUCEDE QUE

Es de suponer que pronto conoceremos con exactitud el alcance de los presuntos cambios a nivel estatal dejando sin efecto los rumores multiplicados a medida que transcurren las horas y los días. Cierto sea que al parecer algunos(as) “no dieron el ancho” y de esto AVA tomó debida nota.

Y hasta la próxima.

POR MAX ÁVILA