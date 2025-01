Motociclista lesionado en choque; el responsable huyó

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un motociclista, resultó lesionado la madrugada de este lunes al ser impactado por un vehículo que se dio a la fuga en Altamira.

La Dirección de Seguridad Vial, informó que los hechos fueron reportados a las 04:15 horas en Bulevar Allende, en la parte superior del paso a desnivel.

El lesionado que fue identificado como Miguel “N” iba a bordo de una motocicleta Kurazai, color negro, sin placas de circulación, quien fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital de la localidad.

Peritos de Tránsito Altamira, área que está a cargo de Pablo Fernández acudieron a tomar conocimiento del choque y elaboraron el parte informativo.

De la unidad responsable se desconocen las características, mientras que la moto quedó en el mesón a disposición de la corporación.

Los accidentes de motociclistas continúan a la alza en la localidad y por tal motivo, se realiza un operativo en contra de aquellos que no usan casco.

El titular de Tránsito, Santiago Cerecedo Maya detalló que han sido multados 180 motociclistas por no usar casco, otras unidades han sido llevadas al mesón porque no se comprobó la propiedad de las mismas.

En el 2024, un promedio de cinco motociclistas murieron en choques en Altamira, tan solo en diciembre hubo dos.

“Les aplican la multa por no traer casco, no traer tarjeta de circulación, no traer licencia, ahí se les eleva, aparte del costo de la grúa y los días que permanezcan en el mesón”, puntualizó el funcionario.