Pedrito Sola sufre aparatosa caída en centro comercial

El conductor de Ventaneando, Pedro Sola, sorprendió al público al aparecer en el programa utilizando un bastón tras sufrir un accidente el pasado fin de semana. El economista de 76 años compartió los detalles de su caída, que ocurrió en un centro comercial en Toluca.

Según relató Sola, el accidente sucedió cuando tropezó en un escalón pintado de amarillo al entrar al estacionamiento.

“Llevaba tenis, se me atora en la parte de la entrada del escalón y me voy de boca. Primero pegué con la rodilla, después me di con las manos, pero me fui de boca (…) me rompí un diente, el labio y tengo un moretón en una costilla”, explicó durante el programa.

El conductor añadió que suele cargar un bastón cuando sale de casa debido a episodios de vértigo y mareo, pero en esta ocasión no lo estaba usando al momento del accidente.

Lesiones y recuperación de Pedro Sola

Tras la caída, Sola mencionó que sufrió un golpe en la rodilla que le dificulta caminar, además de un hematoma en la costilla y un corte en el labio. Sin embargo, aseguró que se encuentra en buen estado general.

“Me revisé yo mismo, se me hizo un chichón en la rodilla. Hoy voy a ver al doctor para asegurarme, aunque me siento bien”, comentó.

El conductor también recordó con humor una frase que le compartió un amigo sobre los riesgos de las caídas en personas mayores.

«Los ancianos nos morimos de las 3 C: las caídas, la caca y el catarro».

¿Cómo se encuentra Pedro Sola actualmente?

A pesar de las lesiones, Pedro Sola afirmó que no considera necesaria una revisión exhaustiva, ya que habló con su médico y está siguiendo las recomendaciones para manejar el dolor y la inflamación. Mientras tanto, continúa utilizando un bastón para facilitar su movilidad.

“Me duele mucho la rodilla para caminar, entonces siempre traigo mi bastón que siempre llevo a los viajes”, dijo el conductor de Ventaneando.

Además, aclaró que no se quedó chimuelo, que solo se le astilló el diente, pero que planea ir al dentista para ir a una revisión.

