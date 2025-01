El cambio de funcionarios públicos en el gabinete de Américo Villarreal Anaya, hasta donde ha trascendido, se concretaría este día.

Y es para bien, tomando en cuenta que el gobernador requiere que todo el aparato gubernamental trabaje en una misma frecuencia.

Incluso, de acuerdo con las reglas del sistema político mexicano, no escritas, por cierto, ya transcurrió un buen lapso (27 meses) para evaluar el desempeño de todos y cada uno de sus colaboradores; y está en todo su derecho de mover las piezas del ajedrez como parte del difícil arte de ejercer el poder.

Así, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales, el mandatario puede disponer con entera libertad de las carteras otrora confiadas a las mujeres y los varones que alineó en su escuadra original.

Sobre todo, cuando es preocupación suya hacer que la ‘maquinaria’ de Gobierno redoble esfuerzos para beneficio del pueblo tamaulipeco.

La tradición política también marca que los relevos se ejecuten para retirar a los ineficientes, premiar a los esforzados, foguear cuadros y, por supuesto, cubrir los flancos que se han tornado más vulnerables durante el transcurso del régimen.

De ahí que no cause sorpresa, entonces, que a partir de hoy en la estructura gubernamental personajes de primer nivel dejen sus cargos para atender distintas tareas, en el mejor de los casos, o contribuyan a la estadística del desempleo.

Tampoco me extrañaría que, al renovado gabinete, incluso ampliado, se incorporasen individuos cuyos fierros corresponden a establos ajenos, porque si algo distingue a Américo es que sabe ser incluyente.

Actores disfuncionales

La pasividad, durante más de dos años, ha sido una constante en distintas áreas de la administración pública estatal, por lo que mucho mérito tiene la disposición del gobernador Américo Villarreal Anaya para ejecutar cambios y enroques en su equipo de trabajo, pues sólo de esta forma, insisto, haría más funcional el aparato burocrático.

Esta consideración, además, la respalda el hecho de que el régimen no haya mantenido un mismo ritmo de productividad durante su ejercicio; y que haya sido el propio mandatario, precisamente, quien atendiera casi todo lo que en su tiempo y circunstancia un supieron resolver los actores más infructuosos que se desempeñaron como virreyes en Gobierno.

Eso sin contar a los segundones que tanto gustan ponerles trampas a sus jefes, pues codician sustituirlos en el cargo sin entender que para ello se requiere más que ganas.

Por ejemplo, lealtad, institucionalidad y talento, que son tres valores que según se ha visto les están negados.

Todo esto se refleja cotidianamente en los medios de comunicación masiva, impresos y audiovisuales, y es la percepción que los analistas políticos tenemos del actual régimen gubernamental a poco más de dos años de su inicio, por lo que compartimos el deseo poblacional de que al renovarse el equipo habrá nuevas y mejores expectativas.

Así, como resultado de una somera evaluación, se desprende que:

a) Algunos funcionarios le ha fallado a Villarreal Anaya;

b) La estructura de la administración pública, en parte es disfuncional, hasta ahora; y

c) Resulta necesario, por salud del propio sistema político estatal, darle una sacudida al árbol gubernamental.

Obviamente habrá burócratas que no compartan esta apreciación y argumenten que el ejercicio del poder no se da en la prensa, sino en la práctica, aun cuando resulten incapaces de justificar su permanencia en la administración pública.

Pero de ello hablaré en análisis posterior.

Y enseguida de que el doctor haga pública la reestructuración de su gabinete.

PND, en Tamaulipas

Le toca hoy, lunes 13, a Tamaulipas ser parte del diseño del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, con dos foros de consulta ciudadana.

Uno, a desarrollarse en Tampico, bajo el tema ‘Desarrollo sustentable’, organizado por la Secretaría de Energía.

Y el otro en Ciudad Victoria, intitulado ‘Foro de las Juventudes’, bajo la organización del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

El coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, ha comentado que esos foros se realizarán con base en los cuatro ejes generales del PND: Gobernanza con justicia y participación ciudadana; Desarrollo con bienestar y humanismo; Economía moral y trabajo; y Desarrollo sustentable.

También ha dicho que la ciudadanía podrá participar presencialmente o de manera virtual.

Además, se habilitará la página web ‘Planeando juntos’, del Gobierno Federal, para recibir propuestas de los mexicanos.

Esta es una buena oportunidad para expresarse.

POR JUAN SÁNCHEZ-MENDOZA

