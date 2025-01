Vista fenomenal

En la política y en la función pública dicen que no hay casualidades, parecen coincidencias, pero formalmente formalizaron los movimientos en la administración estatal.

El gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA finalmente se decidió por la salida de ADRIANA LOZANO de la Secretaria de Finanzas. Ella fue una de las mujeres más influyentes en su gabinete, quien a mediados del año pasado estuvo a punto de colocar a su hermana como candidata a la diputación local por uno de los distritos de Matamoros.

Ahora, ella misma confirma su salida de la dependencia en su Facebook, donde describe:

“Amigas y amigos de Tamaulipas, les informo que por motivos personales he presentado mi renuncia como Secretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas. Durante mi gestión al frente de esta Secretaría logramos grandes hazañas; entre ellas; obtener el reconocimiento de la Auditoría Superior de la Federación por el excelente manejo de los recursos económicos durante el año 2023; al tener cero observaciones en la cuenta pública. Como ésa existen muchas más que reflejan claramente el momento de transformación que vive nuestro Estado.

Agradezco la oportunidad que me brindó el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL con la cual me convertí en la primera mujer matamorense en ser Secretaria de Finanzas.

En los próximos días nos seguiremos viendo para continuar con el Proyecto de Transformación de la vida pública de México.

Deseo el mayor de los éxitos al Dr. JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI en su nueva encomienda como Secretario de Finanzas de nuestra Entidad. Siempre podrán contar conmigo para servir a Matamoros y a Tamaulipas. Que Dios los bendiga”.

Sin embargo, no fue el único movimiento en Palacio, además de JESÚS LAVÍN como nuevo tesorero estatal, también se estrena en la Secretaria de Administración con la llegada de LUISA EUGENIA MANATOU GALVÁN, una dama que tiene fama de eficiente y honesta.

Otro movimiento es la llegada de CAROLINA IVETH MARTÍNEZ MOLANO, como subsecretaria del Empleo y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, donde su titular LUIS GERARDO ILLOLDI REYES, quien no se encuentra satisfecho con los colaboradores que le heredaron.

Otro movimiento fue en el Instituto de la Mujer, donde llega MARCIA BENAVIDEZ VILLAFRANCA en relevo de DIANA LUZ GUTIÉRREZ y como director del Zoológico de Tamatán, al doctor FEDERICO GABRIEL NAVARRO DE LA PIEDRA.

Por su parte, ABELARDO FLORES MENDOZA, quien se desempeñaba como subsecretario del Trabajo, ahora será delegado de la Secretaría de Economía en la zona sur del estado.

El gobernador AMÉRICO propuso una reforma al Congreso del Estado para que la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, o Puerto Matamoros, se incorpore estructuralmente a la Secretaría de Economía.

Aunque, también advirtió que el desempeño de las y los funcionarios de su gabinete está sujeto a una constante evaluación, por lo que los cambios podrán continuar.

Decimos que pudiera ser coincidencia o no, pero días antes de la salida de DIANA LUZ, en Las Gambas se toparon ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO y la Secretaria de Bienestar Social, SILVIA LUCERO CASAS GONZÁLEZ y quedaron de almorzar en la próximas horas.

Días después se producen los cambios en la estructura de Bienestar, arriba al Instituto de la Mujer, MARCIA BENAVIDEZ VILLAFRANCA, hermana de la diputada local del MC, MAYRA BENAVIDEZ VILLAFRANCA, perteneciente al equipo político de los CÁRDENAS.

Todo es casualidad, no hay mucho que especular, siempre la vista será fenomenal.

