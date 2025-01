Conductores que cobren arriba de tarifa recibirán sanción superior a los 4 mil pesos

TAMPICO, TAM.- Los conductores del transporte público que pasen por alto la tarifa de cobro establecida en todo el Estado serán acreedores a una multa superior a los 4 mil pesos.

Mario Iván Aguirre, delegado de transporte público en la zona conurbada, indicó que han dispuesto sanciones severas para aquellos conductores que no respeten la tarifa establecida en todo el estado.

Explicó que para que esto ocurra, el usuario debe reportar la unidad en la que sufrió esta situación para que la autoridad de seguimiento.

“La tarifa en todo el estado no nada más en la zona sur es de 11 pesos, no pueden cobrar más”, señaló Aguirre, dejando en claro que no se permite ningún aumento a la tarifa fija.

En caso de que un conductor infrinja esta norma, la multa sería de 40 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo que equivale a aproximadamente 4 mil 400 pesos.

“Se les aplicaría una sanción de 40 UMAS, aproximadamente 4 mil 400 pesos”.

Sin embargo, para que las autoridades puedan actuar, es necesario que los usuarios reporten los casos de abuso para que se abra una investigación.

Las autoridades han puesto a disposición canales oficiales para que los usuarios puedan hacer llegar sus quejas y garantizar así el cumplimiento de las tarifas en el servicio de transporte público.

POR JAVIER CORTÉS