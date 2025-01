FBI va a casa de Ben Affleck por investigación

Ben Affleck no atraviesa por un buen momento y es que tras el escándalo por su divorcio con Jennifer López se suman las malas noticias para el actor, pues recientemente fue evacuado de emergencia debido a los incendios que arrasan en Los Ángeles, California. Además, tras volver a su hogar agentes del FBI fueron captados afuera de la lujosa propiedad buscando al actor por una supuesta investigación.

Desde el 1 de enero pasado se han han registrado más de una docena de incendios forestales al sur de California, principalmente en el área metropolitana de Los Ángeles, arrasando con miles de hogares y cobrando la vida de al menos 24 personas, señala la agencia AP. Se esperaba que los vientos se intensificaran desde el martes temprano hasta el miércoles al mediodía, pero no se prevé que alcancen fuerza de huracán como la semana pasada, lo que impediría el vuelo de aeronaves de extinción de incendios.

Agentes del FBI en la casa de Ben Affleck por investigación

El actor de «Batman» fue una de las celebridades que fueron evacuadas de emergencia ante el riesgo por los incendios en la zona, por ello, buscó refugió con su expareja y madres de sus hijos, la actriz Jennifer Garner. Sin embargo, hace tan sólo unos días volvió a su casa considerando que está fuera de peligro, pero la tempestad parecería no terminar para Affleck ya que agentes del FBI fueron captados afuera de su propiedad.

Ante el alboroto que esto generó entre los fanáticos del actor, el FBI explicó a Page Six en un comunicado que todo se trataba de una investigación dejando claro que el actor no tiene problemas con la ley: «Los miembros del grupo de trabajo Ground Intercept del FBI están realizando actividades en el área del incendio de Palisades en relación con la actividad no autorizada de drones. Por este motivo, los agentes y nuestros socios locales pueden ser visibles en toda el área, incluso en varias residencias”.

“Los agentes del FBI estuvieron en la casa de Affleck para ver si tenía imágenes de CCTV de un dron privado que dañó una superscooper, una de las aeronaves de extinción de incendios”, añadieron.

🐇#UPDATE The FBI just paid Ben Affleck a visit at his Brentwood home in connection to the drone that crashed into a Canadian super scooper that was helping with the LA fires.

There’s more to this story….lets go down the rabbit…tunnel. pic.twitter.com/FpsfBnAMxy

— The Maverick Approach (@Maveapproach) January 13, 2025