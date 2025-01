Santa Fe Klan pide que no lo juzguen por ser ‘de barrio’

Maya Nazor y Santa Fe Klan estuvieron involucrados en una polémica que atrajo la atención de sus seguidores y los medios, en la que el rapero acusó a su ex pareja de no permitirle ver a su hijo Luka, a pesar de que cada mes le da una pensión de 250 mil pesos. La modelo respondió asegurando que el músico no está interesado en ver al pequeño.

“Su mamá se lo llevó de viaje para España y me pone triste. Ella sí puede viajar con él y yo no, no me queda más que estar en el barrio, alivianar a la raza”, escribió el rapero en sus redes sociales.

Maya expresó que siempre ha mostrado disposición para que Luka conviva con su padre; sin embargo, este último no se muestra muy dispuesto a hacerlo y se mostró molesta por los reclamos de su ex pareja al respecto.

“Como cuando puede pasar un mes entero sin ver a su hijo ni preguntar por él, y sale en videos haciéndose la víctima por darle a mi hijo las vacaciones que se merece”, escribió Maya en su cuenta de Instagram.

La influencer también aprovechó para defenderse de los señalamientos en redes sociales, asegurando que el viaje lo consultó con el padre de su hijo y que el pequeño no necesitaba de nadie más que de ella para salir adelante. Además, sus acciones siempre han sido en beneficio del niño.

Ante los dimes y diretes, Ángel Jair Quezada, el verdadero nombre del músico, compartió una captura de pantalla mostrando una transferencia bancaria de 250 mil pesos que le hace cada mes a Maya, y aseguró que lo único que busca es convivir más con el pequeño y que pase tiempo con su familia.

Sin embargo, la polémica continúa, y fue el lunes cuando el famoso hizo uso de sus redes sociales para volver a criticar a la influencer y a quienes lo han criticado duramente. Además, hizo un llamado para que se deje de juzgarlo solo por “ser de barrio”.

“Pinche raza, no saben ni qué pedo. Nada más hablan por hablar, sin saber. No le deseo el mal a nadie, pero ojalá que nunca les toque sentirse así como me siento yo. Por mí le doy a Luka todo el dinero que me pide su mamá por 18 años. Que son más de 50 millones”.

“Yo lo que quiero es que me deje convivir con mi hijo y que me lo preste unos días. ¿Qué de malo tiene que yo quiera estar con mi hijo? ¿Por qué tienen que ser las cosas como su mamá dice? Todo porque crecí en el barrio me juzgan, pero así ella me conoció. Yo no soy malo, los que me conocen saben que yo daría mi vida por Luka”, aseguró Ángel.

Por su parte, este martes Maya exhibió una presunta amenaza de Santa Fe Klan y compartió un audio que grabó durante una conversación con el padre de su hijo, en donde supuestamente el rapero mexicano la amenaza con quedarse con el menor.

“No, tú no puedes quitarme al niño así nada más”, dice Maya Nazor.

“Sí, puedo, por mis huev*s”, respondió Santa Fe Klan.

Santa Fe Klan y Maya Nazor tuvieron una relación entre 2021 y 2022, de la cual nació Luka. Sin embargo, al poco tiempo terminaron y siguieron caminos separados. Aunque al principio la relación era cordial, al parecer todo ha cambiado para ambos.

