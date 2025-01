Álvaro Cueva llama ignorantes a quienes no vean ‘Emilia Pérez’

La polémica por el próximo estreno en México de la película Emilia Pérez está que arde, sobre todo por las críticas que giran en torno al filme de Jacques Audiard, que en América Latina ha sido calificado como sumamente racista, transfóbico y xenófobo. Además, su protagonista, Karla Sofía Gascón, lanzó fuertes insultos contra los internautas cuando la cuestionaron sobre la ligereza con la que se aborda el tema de los desaparecidos en México.

Aunque el filme está cosechando decenas de premios internacionales y ya ha sido estrenado en casi todo el mundo, llegará a las salas mexicanas el próximo 23 de enero, algo que muchas personas han criticado debido a la polémica que ha generado el filme por la forma en que retrata al país, lo que, según algunos, justificaría su atrasado estreno.

Mientras tanto, la crítica está a todo lo que da, y mientras algunos continúan cuestionando a Emilia Pérez, a su director y a sus protagonistas como Eugenio Derbez y Javier Ibarrache, el crítico de cine Álvaro Cueva lanzó una serie de comentarios en torno al filme que están siendo muy mal recibidos. Al parecer, Cueva defiende a capa y espada la película, dejando de lado las malas reseñas y exaltándola al máximo como parte del cine internacional.

¿Qué dijo Álvaro Cueva sobre Emilia Pérez?

Fue el pasado martes cuando, a través de sus redes sociales, Álvaro Cueva, quien tiene una amplia trayectoria como periodista, expresó que, desde su punto de vista, Emilia Pérez es una obra maestra y comenzó dando una serie de instrucciones para ver la película, que él mismo calificó como el “escándalo del siglo XXI”.

En un video publicado en TikTok, el crítico de televisión dijo que “no es casualidad” que Emilia Pérez esté recibiendo tantos premios y una ola de críticas, y aseguró que el filme es una “obra de arte”. Incluso se atrevió a comparar la película con Los Olvidados de Luis Buñuel.

“A Don Luis le fue pésimo, la prensa lo hizo trizas, la censura llegó…”, expresó.

Además, comentó que Emilia Pérez es como la ópera, y que sería “ridículo” ir a la ópera y criticar que las cantantes gritan, que tienen acento o que la historia no es realista.

No conforme con adular la película que ha ofendido a muchos mexicanos, el periodista llamó ignorantes a quienes no la vean y se dejen llevar por las críticas negativas que ha recibido.

“Cuidado, ser ignorante no tiene nada de chistoso. Emilia Pérez no es una historia de un narco, no se están burlando de México, es la historia de una persona que quiere cambiar su vida, tal vez como tú, es la historia de la construcción de una santa (…) Por eso es importante que sepas de lo que estás hablando, que no seas ignorante. La ignorancia es un pozo sin fondo, entre más le escarbas, más hondo llegas, lo dijo Albert Einstein. Cuidado con la divulgación de la ignorancia, sobre todo ahora que estamos tan evolucionados, que tenemos TikTok”, manifestó.

Como era de esperarse, los comentarios de Cueva provocaron toda clase de reacciones entre los internautas, quienes aseguraron que ya se vendió o que seguramente Guillermo del Toro lo convenció para dar ese tipo de crítica. Muchos consideraron su opinión un insulto y una forma de subestimar a quienes han expresado su descontento con la película.

En medio de este debate, las declaraciones de Álvaro Cueva siguen alimentando la polarización, provocando reacciones intensas tanto de apoyo como de rechazo. En última instancia, el estreno de la película en México el próximo 23 de enero se perfila como un evento que, más allá de su contenido, será un reflejo delo compleja que se ha tornado la crítica cinematográfica y la percepción cultural en el país.

