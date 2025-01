Keilany busca ayuda para continuar con su tratamiento

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Keilany Victoria, una pequeña de 1 año y 5 meses que enfrenta el síndrome nefrótico, ha movilizado a la comunidad de San Fernando en una campaña solidaria para asegurar su tratamiento médico. Con su próxima cita programada para el 22 de enero en Ciudad Victoria, la familia de Keilany continúa organizando rifas y actividades para reunir los fondos necesarios para su traslado y atención médica.

A pesar de los múltiples esfuerzos ya realizados, como bingos y ventas de artículos usados, la familia sigue trabajando incansablemente para cubrir los costos del viaje y las necesidades médicas. Las rifas se han convertido en una fuente crucial de ingresos, permitiendo que la familia mantenga viva la esperanza de que Keilany reciba el tratamiento que necesita.

«Escribo este post para decir simplemente gracias. Gracias a quienes recolectaron premios, donaron, apoyaron con números, pagaron y no asistieron. Dios movió muchos corazones a favor de Kei. Ahora solo pedimos sus oraciones por ella y su familia. El día 22 de enero tiene otra cita en Ciudad Victoria, y declaramos que habrá buenos diagnósticos”, compartió la familia en redes sociales.

Negocios locales y personas altruistas, como Sonido Lumbreras, Bere Cantú, y Florería Alejandra, han participado activamente en estas actividades, donando premios y ayudando a promover las rifas. Este apoyo ha sido fundamental para que la familia de Keilany pueda cubrir los gastos relacionados con su tratamiento.

Keilany, la menor de cuatro hermanos, fue un milagro inesperado para su madre, quien tenía pocas probabilidades de concebir. Su llegada ha sido un regalo que la familia valora profundamente, y ahora enfrentan juntos este desafío con fe y determinación. “Aun cuando me decían que no se estaba desarrollando bien y no se escuchaba su corazón, Dios me mandó a mi Victoria. No la esperaba, pero la recibimos con mucho amor”, expresó su madre.

La cita médica del 22 de enero en Ciudad Victoria es un momento crucial, y la familia de Keilany sigue apelando a la solidaridad de la comunidad. Las rifas no solo son un medio para recaudar fondos, sino también una muestra de cómo la unión y la generosidad pueden marcar la diferencia.

“La fe mueve montañas. Gracias, San Fernando, por tu gran corazón. Lo volviste a hacer”, agradecieron conmovidos.

Quienes deseen sumarse a esta causa y ayudar a Keilany Victoria y su familia, pueden hacerlo a través de su perfil personal: Heygreet Mateo. Con cada rifa, la comunidad se demuestra que la solidaridad es el motor que impulsa a Keilany hacia una recuperación esperanzadora.

Por Raúl López García