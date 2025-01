TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un solitario ladrón con navaja en mano amenaza a los y las trabajadoras de Oxxo para pedir el dinero de la caja registradora, durante el miércoles 15 de enero robó 6 tiendas de esta cadena nacional.

El secretario de ayuntamiento Tampico, Carlos García Porres comentó que tras sostener la reunión de Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, informaron que un joven con las mismas características fue reportado en diferentes colonias de la zona sur cometiendo delito de robo.

Lo que llama la atención es que son tiendas Oxxo las víctimas de estos robos en donde el asaltante utiliza una navaja para amenazar a quien esté en caja.

«Tres robos a Oxxo, sólo en Tampico. En toda la zona fueron como 6. La descripción en todos los casos identifican al mismo tipo de persona, estatura promedio, delgado, siempre con sudadera, arma blanca que es un cuchillo, solo va cambiando de sudadera, también usa pasamontañas».

Los robos registrados en Tampico durante la tarde del miércoles se reportaron en las colonias La Paz, Armora y avenida Calzada San Pedro, indicó Carlos García Porres.

El funcionario municipal pidió que los representantes de Oxxo denuncien estos robos, para que se pueda dar seguimiento a los delincuentes con ayuda de las cámaras de vigilancia.

Asimismo, recomendó a la población en general utilizar la línea de emergencias 911 para denunciar los hechos de manera anónima.

«Si la gente ve algo, llamen al 911, ya lo he dicho varias veces la denuncia puede ser anónima, no queda rastreado el número de celular, tengan confianza en que no va a pasar nada contra ellos».

Las autoridades de seguridad se encargarán de recorrer la ciudad para dar con esta persona que está llenando sus bolsillos con dinero de los comerciantes.

Por Javier Cortés

