Auditorías de la ASE causan risas

Ya libres las distintas carreteras de la entidad de decenas de corporaciones pertenecientes a todas las esferas policíacas habidas y por haber, el tránsito vuelve poco a la normalidad aunque hay que decirlo la mayoría de los retenes curiosamente instalados a montones justo ante la llegada de miles y miles de los llamados “paisanos” que retornan se dedicaron a extorsionar en lugar de apoyar y de ello, hay constancia.

Solo el “retén” instalado a la altura de la mentada “Y” perteneciente a la Secretaría de Finanzas del Estado continúa, eso sí todavía cometiendo todo tipo de abusos sin que nadie haga absolutamente nada, al parecer no “llenaron” con los obtenido a costa de los miles de connacionales que hace unos cuantos días fueron víctimas de su desmedida voracidad y de ello, también hay constancia.

Dicho y abusivo “retén” fue inventado y colocado a instancias de la cesada ex Secretaria de Finanzas ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ que como bien se sabe salió por la puerta de atrás.

Lo interesante será saber si JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI flamante secretario de finanzas seguirá apoyando e impulsando el irregular y abusivo retén que lejos de apoyar y realizar tareas dignas solo se dedicó y dedica a efectuar cosas malas, así las cosas.

En otro tema actualmente la Auditoría Superior del Estado sigue con sus banalidades por llamar de alguna manera la ineficiencia de la mentada y sentida área fiscalizadora.

Como ya es una brutal costumbre ahí todo bajo la tutela de FRANCISCO NORIEGA OROZCO está y continúa siendo un pendiente, las cuentas que datan de hace por lo menos cuatro años y que se comprometieron a deslindar con todo y lo que ello signifique, siguen sin tener el mínimo movimiento por lo mismo ahora se entienden las carcajadas y valemadrismo de decenas de funcionarios del pasado y del presente, en fin.

Por cierto dentro de las “amenazas”, el referido funcionario nuevamente anuncio auditorías a las COMAPAS del estado, tema que da hueva no por lo que representa el revisar las cajas chicas de los gobiernos, sino porque es la interminable cantaleta de siempre, un “tip” para el policía auditor, que audite a dos de los jefazos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que igual que los gerentes, se están despachando con la cuchara grande.

En tanto al Secretario General de Gobierno HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZALEZ, no le quedó más remedio que salir al quite luego de la intensa ola de rumores que lo hacían fuera del administración estatal y confirmar que está más “amarrado” que cualquiera en su respectivo puesto.

El también conocido como el “calabazo” con esta tajante declaración termina al menos por el momento con la ola de versiones que indicaban que causaría baja en el gobierno del estado, por lo tanto con dicha postura simplemente se confirma que sigue siendo uno de los funcionarios más allegados al Jefe Político del Estado, chamba mata grilla dirían los más enterados en temas políticos.

En otro asunto en un encuentro histórico e inédito celebrado en la Ciudad de México en el World Trade Center, el Gobernador del estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA las y los alcaldes de Tamaulipas asistieron a la Reunión Nacional Municipal “Benito Juárez, el cual fue encabezado por la presidenta de del país CLAUDIA SHEINBAUM PARDO donde también se congregaron todas los gobernadoras y gobernadores y más de dos mil presidentes municipales de toda la nación.

Ahí el mandatario estatal y las y los jefes de la comuna del estado refrendaron su total apoyo a la presidente CLAUDIA SHEINBAUM sumándose a la estrategia nacional para el

fortalecimiento y el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno alineados con el pueblo para consolidar la Transformación de Tamaulipas.

Dicha reunión reafirma el liderazgo de la doctora SHEINBAUM quien trabaja para el bienestar de todas y todos, sin distinción de colores o partidos, expresó el gobernador VILLARREAL ANAYA.

En medio de todo esto el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ dejó muy en claro que la coordinación de la federación, estado y municipio será altamente benéfica, expresó también que su gobierno seguirá como siempre lo ha hecho, impulsando los programas federales para mejorar el bienestar de las familias victorenses y así consolidar aún más el Segundo Piso de la Cuarta Transformación en el país, todo ello dentro dentro del marco del encuentro nacional de presidentes municipales desarrollado en la Cdmx donde GATTAS BAEZ acompañó al gobernador del estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA evento que fuera titulado por la presidenta del país CLAUDIA SHEINBAUM.

Sin duda que dicho encuentro es fundamental y servirá también para que tanto el gobierno estatal y municipal prosigan estrechando lazos de amistad y trabajo dentro de un marco de respeto realizándose de manera mancomunada.

Por: Miguel Ángel Aguilar Rodríguez

Correo: maguilar96@hotmail.com