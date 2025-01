Cerrando filas

Es el diálogo una práctica que habitualmente funciona cuando existe voluntad para alcanzar acuerdos más allá del interés unilateral, partidista o de grupo.

Y es en política, precisamente, donde la concertación mucho se requiere como ingrediente sustantivo de la gobernabilidad.

El hecho de que entre dos actores (o grupos) haya diferencias de credo, colores o ideológicas, en nada impide su comunión, si el objetivo primario es el mismo: hacer del ejercicio público todo un apostolado.

Pero si acaso alguna de esas partes antepone la soberbia por su mismo afán protagónico o por su desplante opositor, difícilmente juntos accederían a estadios de buen entendimiento.

Los sainetes cotidianos que se viven en todo el país, ilustran claramente desacuerdos y radicalización de posturas, sin que asomara, hasta la víspera, un interés común de parte de los involucrados para ahuyentar el espectro de la inestabilidad social, política y económica.

De ahí la importancia con que debe considerarse la Reunión Nacional Municipal ‘Benito Juárez’ –convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo–, desarrollada en el Word Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, a la que asistieron los 31 gobernadores, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y más de 2 mil 400 alcaldes de todo el país.

La asistencia patentizó su apoyo a la jefa del Ejecutivo federal.

Y se sumó a la estrategia nacional para el fortalecimiento del país y el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno –federación, estado y municipios–, alineados con el pueblo para consolidar el segundo piso de la cuarta transformación.

Con este encuentro, gana el país.

Sólo hay que esperar que todos los mandatarios y ediles cumplan con lo acordado, respondiendo así a su responsabilidad de gobernar para todos los núcleos y, por cierto, sin privilegios para quienes profesan su misma ideología.



Entidad responsable

En Tamaulipas, no se advierten diferencias entre los dos niveles domésticos de gobierno.

Y no, porque Américo Villarreal Anaya tiene la virtud de ser un hombre tolerante, respetuoso e incluyente en su forma de hacer política.

El mandatario evita la confrontación y procuran el diálogo como recurso para ponerse de acuerdo con los distintos actores del sistema político estatal, desde que asumió el cargo hace más de dos años con casi cuatro meses, como usted bien sabe.

Prueba de ello es que ha gobernado de la mano con los 43 alcaldes de la geografía tamaulipeca –incluidos los de oposición–, y ha sostenido encuentros privados con los presidentes municipales antagónicos a morena, igual que con los de su misma filiación partidista.

De ahí se desprende que su administración privilegia el diálogo por ser el mejor camino para ponerse de acuerdo y garantizar la gobernabilidad en el estado.

Simulación electoral

El activista Fernando Campos Martínez, quien fuera funcionario público en varios regímenes gubernamentales (priistas y el panista), anuncia que está por iniciar un movimiento social “para evitar que el pueblo sea obligado a participar en esa pantomima” (refiriéndose al proceso para designar juzgadores).

El dirigente estatal de la Organización No Gubernamental (ONG) ‘Frente Ciudadano’, se inscribió para participar en la elección del Poder Judicial en la entidad; y luego, tras ser rechazada su intención, tomó la decisión de luchar para transparentar la elección, por considerarla injusta y antidemocrática, “ya que ha dejado más de mil afectados en su primera etapa”, dijo.

Asegura que le queda en claro que quienes serán ‘palomeados’ para continuar el proceso y finalmente ser elegidos como nuevos miembros del Poder Judicial, “serán quienes más sirvan al sistema. Es decir, quienes sean útiles a las decisiones del poder en turno. No los más aptos o los más reconocidos por su labor de defensa de los derechos humanos, desde sus trincheras”.

Campos Martínez denuncia que, a los postulantes rechazados, como él, no se les dio la oportunidad de ser informados de las posibles fallas que se presentaron, presuntamente, a fin de hacer las aclaraciones pertinentes y solventarlas.

“En mi caso, una observación genérica y sin precisiones desecha mi candidatura, dejándome sin posibilidad alguna de apelación ante el Comité de Evaluación, porque el mismo se construyó para eliminar no para elegir a los mejores ciudadanos”, comenta, para acusar: “Se los dije, la reforma no es una elección, es una simulación”.

Por eso convoca a una alzada.

Ésta involucraría a todos los rechazados por los Comités de Evaluación de los poderes del estado, para armar un frente común que exponga la simulación que se realiza y advierta al pueblo que se le llamará a votar, a fin de convalidar esa pantomima y no con objetivo de evitar que la justicia sirva para perseguir enemigos o favorecer a los poderosos y sus amigos.

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Correo: jusam_gg@hotmail.com