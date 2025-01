De Dianaluz a Marcia en el IMT

La salida de Dianaluz Gutiérrez González y el nombramiento de Marcia Benavides Villafranca como nueva directora del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT) evidencian no solo un cambio de liderazgo, sino también los desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito político.

Dianaluz Gutiérrez presentó su renuncia, la cual tuvo una cobertura mediática centrada en aspectos de su vida personal y sus vínculos familiares que reflejan un tratamiento sexista que invisibiliza sus esfuerzos y logros al frente del Instituto.

Por otro lado, Marcia Benavides ha sido recibida con comentarios que desvían la atención de su trayectoria profesional, enfocándose en sus lazos familiares en el ámbito político.

Estas narrativas no solo minimizan el trabajo de Dianaluz y las credenciales de Marcia como abogada defensora de derechos humanos, sino que también perpetúan estereotipos de género que deslegitiman el trabajo de las mujeres en la administración pública.

Marcia Benavides Villafranca posee una destacada formación académica y profesional. Con estudios de licenciatura en Derecho; diversos cursos, diplomados en derechos humanos, perspectiva de género, violencia de género, derecho familiar, feminicidio, control de convencionalidad y argumentación jurídica, así como la maestría en Derecho de Familia por la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis sobresaliente sobre órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia de género, así como su experiencia como Titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial de Tamaulipas, la posicionan como una profesionista con perfil idóneo para dirigir el IMT.

El Gobernador Américo Villarreal Anaya, sin duda, ha tomado una decisión acertada al nombrar a una profesionista comprometida con la igualdad y los derechos humanos para que conduzca a la institución encargada de la implementación de políticas efectivas para erradicar la violencia de género y promover el empoderamiento de las mujeres en Tamaulipas.

Esperamos que, en su momento, el liderazgo de Marcia Benavides y su labor al frente del IMT sea evaluado de manera objetiva por sus acciones y resultados, no bajo prejuicios patriarcales.

Erradicar la violencia política de género y valorar el compromiso y la trayectoria de las mujeres en la función pública son pasos fundamentales para construir una sociedad más justa e igualitaria.

¡Felicidades a Dianaluz Gutiérrez por su valiosa labor!

¡Mucho éxito a Marcia Benavides en su liderazgo al frente del Instituto de las Mujeres de Tamaulipas!

Vivimos tiempos de mujeres, por lo que con este acertado nombramiento, el gobernador Américo Villarreal Anaya confirma estar en sintonía con la visión feminista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Usted qué opina?

POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA