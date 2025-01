El terrorista es Trump

El próximo lunes Donald Trump tomará posesión de la presidencia gringa por segunda ocasión y serán cuatro años de pesadilla considerando que dicho sujeto llega odiando a todos los que no son de su clase. En este sentido mister Biden tiene razón al señalar el peligro de que los ricos más ricos, gobiernen el país más poderoso. Que Juan Dieguito nos agarre confesados.

Ya sabéis que Doña Claudia no acudirá a la ceremonia, debido, entre otras cosas, a que a la hora de escribir estas líneas no había sido invitada y aun cuando lo fuera, no estaría dispuesta a escuchar y presenciar el discurso discriminatorio, arrogante y racista de un desquiciado dispuesto a desatar la última y definitiva guerra. Es digamos, el Hitler corregido y aumentado de nuestro tiempo.

Trump es un loco provocador que hace cosquillas “a los desos” de otro gigante, China, cuyo presidente Xi Jinping rechazó asistir, sea que tampoco quiso testificar ataques en principio por razones comerciales, aunque ya sabemos que el fondo es la contradicción ideológica y socioeconómicas entre ambas naciones. Ojo que también oriente pretende dominar al mundo-mundial y ni modo que le falte tecnología o armas para lograr tal objetivo.

El asunto es que a partir del día veinte del presente, EU tendrá un régimen del que habrá que cuidarse. Entre las primeras amenazas está tomar el canal de Panamá, apropiarse de Groenlandia, invadir nuestro territorio, desalojar a millones de migrantes y anexar a Canadá. Y todo por la fuerza pasándose los derechos humanos por al arco del triunfo. Esta ruindad recuerda a los dictadores más terroríficos de que se tenga memoria.

No se usted, pero el columnista aplaude el criterio de La Jefa Claudia respecto de que a México se le respeta como nación libre, soberana e independiente. Nada de subordinarse o caer de rodillas como sucedió en el neoliberalismo, allá cuando los surgidos del PRIAN se les hacía tarde para rendir pleitesía al imperialismo. Penosa actitud de quienes requerían la aceptación gringa que implicaba sometimiento absoluto y desde luego entrega de los recursos naturales y todo lo que significara negocios, complicidad y traición. Zedillo y Fox por ejemplo, mandaderos viles de empresas a las que beneficiaron durante su mandato. ¿Y qué tal Salinas, Calderón y Peña Nieto sin regresar a México para evitar recuerdos maternales desde la galería?.

Donald Trump no entiende que la sociedad ha evolucionado desde la elección de AMLO y si nos remitimos al fraude panista del 2006, pue-que “desde-endenantes”. Avance democrático y toma de conciencia actual que difícilmente derrotará la oposición medrosa, cobarde y a punto de extinción justo por su hipocresía y desmedida ambición. En este caso la minoría rapaz ha sido expulsada, solo falta que pague sus culpas. Y en esto cabe la crítica de que para encarcelar a los saqueadores ha faltado voluntad política. Y como AMLO no lo hizo, ya veremos si doña Claudia se atreve.

SUCEDE QUE

Américo Villarreal Anaya no descarta más cambios. Después de saberlo, cuando menos dos integrantes de su gabinete (hombre y mujer) han incrementado sus promesas de portarse mejor para que no les toque, pero ya sabe usted que cuando la flecha va derecha, aunque se frunza el entrecejo…A propo, al parecer Adriana Lozano, la ex de Finanzas, ya agarró chamba federal. Lo dicen quienes la ven tan alegre como Heidi, saltando y cantando entre las praderas de la alta montaña suiza…Mientras tanto la mera Jefa se reunió con más de dos mil alcaldes, ¿para qué tanta extravagancia si los y las ediles son incontrolables e insaciables en eso de la robadera?.

POR MAX ÁVILA