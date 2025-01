Investidura de Trump será al interior del Capitolio por frío extremo

ESTADOS UNIDOS.- El equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que la ceremonia de toma de posesión, programada para el lunes, se trasladará al interior de la rotonda del Capitolio. Según Trump, la decisión responde a las bajas temperaturas previstas y a la preocupación por la seguridad de asistentes y fuerzas del orden.

Las condiciones climáticas, que se estiman con 6 °F la mínima y 20 °F de máxima (de -14 °C a -6 °C), amenazan con ser las más frías desde la segunda investidura de Ronald Reagan en 1985, cuando el termómetro marcó -7 °F (-21 °C) y se canceló el desfile. Aun así, el mandatario electo explicó en su plataforma Truth Social que los invitados serán llevados al Capitolio y que el acto se celebrará “de forma muy bonita”, destacando la ventaja de la gran cobertura televisiva.

January 20th cannot come fast enough! Everybody, even those that initially opposed a Victory by President Donald J. Trump and the Trump Administration, just want it to happen. It is my obligation to protect the People of our Country but, before we even begin, we have to think of…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 17, 2025