La fiera de El Olivo

En ocasiones los rumores se deben tapar de tajo, no dar lugar a comentarios innecesarios que merman las estructuras de una organización.

En la política nada se maneja al azar, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA para frenar cualquier comentario negativo invitó a dos de sus secretarios a la gira que hizo por el sur, lo acompañaron por Tampico y Madero.

Son los secretarios que más veces han sido renunciado en los rumores de café, siempre hablan acerca de su salida, como es el caso de la Secretaria de Educación, LUCÍA AIME CASTILLO PASTOR y el Secretario General de Gobierno, HECTOR JOEL “Calabazo” VILLEGAS.

AMÉRICO los invitó a acompañarlo en la gira donde la temática fue muy diversa, pero con el propósito de placearlos y darles un espaldarazo.

LUCÍA AIME retomó su papel en los medios, ahora está muy pendiente de sus relaciones con el sindicato, reuniones con sus colaboradores y apareciendo en los medios con el tema de la onda gélida, cuidando la salud de los alumnos ante la llegada del frente frío.

Sin embargo, el más placeado ha sido precisamente HÉCTOR JOEL, primero al tomar en sus manos la atención y protección de los connacionales ante la amenaza de una deportación masiva de los Estados Unidos.

También fue enviado como representante del gobernador AMÉRICO VILLARREAL en el inicio del segundo periodo de sesiones de la legislatura local.

“El Calabazo” VILLEGAS establece que trabajará de la mano de los diputados para impulsar el desarrollo de Tamaulipas, con el compromiso de servir a la ciudadanía y mejorar la calidad de vida.

Sin embargo, lo mejor es que le dieron permiso para rechazar de manera pública que tiene la confianza y respaldo del gobernador AMÉRICO para seguir trabajando desde la Secretaria General de Gobierno.

Hay momentos que los rumores se deben acabar de tajo y esta semana se dio esa instrucción en Palacio de Gobierno. Los comunicados oficiales en torno a los dos secretarios frenan la feria de rumores.

Al menos HÉCTOR JOEL ya se puede quedar tranquilo, las muestras de confianza del gobernador se sintieron en los últimos días, la serenidad regreso a Palacio, pero quizá los titulares de otras dependencias no descansan.

Lo mismo sucede en Finanzas y Administración, donde seguramente los nuevos titulares tendrán que hacer algunos ajustes, pues tanto JESÚS VERÁSTEGUI OSTOS como LUISA MANATOU GALVÁN necesitan personajes de su confianza total, al menos en el primer círculo hay personajes que sobran y ya hieden.

En ciudad Victoria se desató el temor ante la aparición de una fiera que no ha sido identificada que mató y comió a tres caballos en una zona aledaña al Fraccionamiento Los Olivos.

Las autoridades colocaron algunas trampas para atrapar al que piensan en su gran felino por el tamaño de sus huellas. Esta misma estrategia fue utilizada para atrapar a un tigre en Reynosa que se escapó de un zoológico.

Hace años también tuvimos noticias de la aparición de un puma en la zona aledaña a casa de gobierno, que seguramente se escapó de la residencia de algún poderoso.

El Fraccionamiento Los Olivos es también el hábitat de algunas fieras, pero del presupuesto, algunos de ellos eran priístas por conveniencia, se voltearon al PAN y ahora se alistan para llegar a Morena.

Contraloría debería de poner también sus trampas, aquí hay propiedades que no se pudieron construir ni con seis años de trabajo sin gastar un peso del salario. Son las fieras del presupuesto y el saqueo. Urgen jaulas de gran tamaño.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com