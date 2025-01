¿Se quedó huérfano el Alcalde?

Propios y extraños aseguran que la extesorera, ADRIANA LOZANO, es la madrina o madre putativa del alcalde de Matamoros, Tamaulipas, ALBERTO GRANADOS, que ella es quien le ha llevado de la mano en las andanzas políticas.

No son pocos los que afirman que ahora que la tesorito, como le decían sus amigos a la exsecretaria de Finanzas, ADRIANA LOZANO, dimitió al cargo, así lo dice una publicación que ella misma hizo en redes sociales, es incierto el futuro político de quien hoy gobierna la tierra de Rigo Tovar, de hecho, ya le ven con nulas posibilidades de trascender, incluso, de permanecer.

La verdad es que seguramente a GRANADOS, como alcalde, le ira igual que hasta hoy, seguirán llegando los apoyos y las participaciones estatales pues el mandatario estatal AMERICO VILLARREAL ANAYA no dejara solo al pueblo.

Claro, mucho dependerá también de la habilidad del muchacho para gestionar, manejar con cuidado sus finanzas y no andar distrayéndose de su encargo haciendo promoción personal, futurizando, en lugar de trabajar como debe por Matamoros y su gente, el pueblo lo demanda y él tiene la obligación, así se comprometió en campaña, de cumplir y responderle a quien generosamente le dio el voto de confianza. Primero para ser candidato a la presidencia municipal, luego para ganar la elección.

Igual GRANADOS no debe perder de vista que quien manda en Tamaulipas es el Gobernador, que el único jefe político al que le debe responder es al Mandatario estatal AMERICO VILLARREAL.

Aunque si ya no tiene poderosa madrina en funciones, puede pegarle en el ánimo al muchacho y difícilmente va a trascender políticamente, hay limitantes y Morena tiene que elegir muy bien las cartas a jugar en la próxima elección.

Cierto es que a varios alcaldes no les alcanzara ni para ser nuevamente diputados, quedaron a deber, hay evidencia de que uno de la frontera al presentar un dictamen ni siquiera sabía leer y el pueblo tiene memorial.

Lo cierto es que muchos tamaulipecos, sobre todo los que viven de la política, ven a GRANADOS como huérfano, que ya no tendrá quien le financie o ayude a seguir en el juego político, no le ven como candidato a una curul y como ya no se tendrá reelección, elección continua, pues se especula que hasta ahí llegará el muchacho.

Obviamente también debe ser moderado, manejarse con cautela y hacer que su equipo también sea prudente, pues aparte de hacer buen trabajo y cumplir con sus promesas de campaña y no le quede a deber al pueblo, no andar acusando a otros de sus tropiezos o habladurías del pasado, pues allegados a GRANADOS aseguran que La borrega, MARIO LOPEZ y LETICIA SALAZAR, ambos exalcaldes de Matamoros, se unieron en su contra, que algunas publicaciones que han aparecido en redes donde le recuerdan sus dichos y acciones pasadas son autoría de los ex ediles.

Quizá la Borrega algo, o mucho, tenga que ver con ese asunto, él y ALBERTO GRANADOS no quedaron bien, y recordemos que el exalcalde de Matamoros, hoy diputado federal, como es un tipo vulgar, prosaico, encolerizado porque lo signaron por El Verde arremetió en contra de todo lo que olía a Morena, aparte, debe andar desquehacerado pues no se le ve mucha acción en San Lázaro, por lo tanto, todo puede suceder.

Pero suena hasta infantil que los allegados de ALBERTO GRANADOS digan que LETICIA SALAZAR conspira en su contra ¿cómo para qué o por qué?, las elecciones ya pasaron, seguramente no se volverán a topar en una contienda como protagonistas, además ella es una mujer bastante madura y prudente como para perder su tiempo en el alcalde en turno.

En fin, la situación es que propios y extraños aseguran que uno de los más afectados con la salida de ADRIANA LOZANO de la administración estatal es el alcalde de Matamoros, Tamaulipas, ALBERTO GRANADOS FAVILA, pues el edil en cuestión presumía mucho su relación con la dama y ahora que ella dimitió al cargo a él le ven como un huérfano que políticamente hablando ya apesta a muerto.





POR ROSA ELENA GONZÁLEZ