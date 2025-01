Abuelita cobra premio de Lotería y es asaltada minutos después; fue arrastrada en el suelo por dinero

ORLANDO, FLORIDA.- Una mujer de la tercera edad ganó el premio mayor en la lotería y acudió a cobrar su efectivo en Orlando, Florida. No obstante, no esperaba que al salir de las instalaciones se encontraría con un joven criminal, quien le arrebató su dinero en efectivo. El delito fue a las 8 am en la tienda Buddys Food and Lotto, situada en Curry Ford Road y fue captado por cámaras de seguridad, lo que contribuyó a la Oficina del Sheriff del Condado de Orange (OCSO) a localizar al joven ratero.

Las imágenes de las cámaras revelaron al joven con una sudadera roja y un sombrero negro, quien intercepta a la anciana al momento de intentar ingresar a su automóvil en el estacionamiento. Ante la negativa de la mujer, quien intenta defender su dinero, el joven persiste y la agrede al punto de derribarla en el estacionamiento. Por fortuna, un segundo hombre se percata de lo ocurrido y se acerca para defender a la anciana.

El video causó gran indignación en Orange County

FOTO: Oficina del Sheriff de Orange County

Los tres forcejean y la mujer es arrastrada por el suelo por el joven criminal, quien persiste en arrebatarle el fajo de dinero que tiene en sus manos. Sin embargo, gracias al apoyo del ciudadano, el ladrón se rinde y decide huir de la escena.

“Si tienen información sobre su paradero, llamen al 911 o a Crimeline”, publicó la la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

Hallan al asaltante de la abuelita ganadora de lotería

Tras la denuncia por parte de la víctima, las autoridades de Orange County localizaron al sospechoso un día después, identificado como Diego Stalin Tavarez Fleury. En base a las primeras investigaciones, Diego ya contaba con un historial criminal, aunado a que se encontraba constantemente en la zona en donde ocurrió el asalto.

Autoridades de Orange County solicitaron a la comunidad localizar al asaltante

FOTO: Orange County

Sus registros judiciales revelaron que ha sido acusado de hurto mayor, posesión de drogas y robo de una motocicleta. Por su parte, Aesun Lee, quien trabaja en la tienda de conveniencia, afirmó que Diego merodeaba constantemente por el estacionamiento, lo que aumentó las sospechas de que Diego esperaba a una persona vulnerable para arrebatarle sus pertenencias.

El asalto detonó gran indignación entre los vecinos y los clientes de Buddy’s Food and Lotto. Sin embargo, Debbie Davis, una clienta frecuente, aseguró que el lugar usualmente es seguro.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO