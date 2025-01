Detienen al ex Secretario de Bienestar

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Rómulo “N”, quien fuera Secretario de Bienestar durante el gobierno de Cabeza de Vaca, fue aprehendido ayer por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Se le acusa de irregularidades en la adquisición de despensas por un monto de 125 millones de pesos.

La detención se realizó en la ciudad de Valles, San Luis Potosí, donde reside el ex funcionario.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó la cumplimentación en colaboración con la Fiscalía de Tamaulipas, de la Orden de Aprehensión.

Derivado de labores de investigación, se determinó que Rómulo “N” se encontraba en la entidad potosina, por lo que fue asegurado por Policías de Investigación (PDI) en la colonia Altavista en el municipio de Ciudad Valles, sitio donde se le realizó la lectura de sus derechos y se le notificó del ordenamiento en su contra.

Posteriormente, fue ingresado en los separos de la subdireccion de la FGESLP de la Huasteca Norte, a la espera del arribo de los homólogos del estado vecino quienes se encargarán de presentarlo ante la autoridad judicial que lo requiere para resolver su situación jurídica.

Rómulo “N”, antes de ser funcionario en Tamaulipas durante la administración panista, fue alcalde de Ciudad Valles en el periodo 2007-2009, y más recientemente candidato a la misma presidencia municipal.

El ex Secretario de Bienestar, es uno de los dos ex funcionarios de primer nivel que ya cuentan con una orden de aprehensión por malos manejos durante su gestión pública.

De acuerdo con una denuncia interpuesta por la actual administración estatal en Tamaulipas, al ex Secretario de Bienestar se le relaciona con la contratación indebida de despensas por 125 millones de pesos, mientras estuvo al frente de la dependencia.

Luego de varias órdenes de presentación y no acudir al llamado del juzgador que lleva el caso, se giró una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada en el municipio de Valles, San Luis Potosí.

La administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, ha presentado más de 80 denuncias en contra de más de 100 ex funcionarios de la anterior administración, acusando diversos delitos de corrupción, manteniendo pendiente de ejecutar una orden de aprehensión en contra del ex Secretario de Administración, José Alberto “S”, en tanto se han vinculado a proceso cuatro ex funcionarios, acusados de diversos delitos.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón