Sin noticias desde hace 8 meses de Don Salomé

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Desde hace 8 meses que no se tienen indicios sobre el paradero de Salomé González Ávila, de 82 años.

La familia no pierde la esperanza de encontrarlo y mantiene abierta una búsqueda constante en la zona sur de Tamaulipas.

«El pasado 10 de enero fueron 8 meses de que desapareció y hasta la fecha no tenemos ninguna información de él seguimos buscando con la esperanza de encontrarlo muy seguramente no recuerda nada por esa razón no pide ayuda pero es muy preocupante con las inclemencias del tiempo» comparte su hija, Carmen González.

Los familiares esperan que la información alcance a otros estados del país para que se extienda el parámetro de búsqueda.

Salome González Ávila salió de su vivienda en el sector Miramapolis en la zona norte de Madero.

Durante los primeros días , se realizaron labores de localización en las inmediaciones del área y se sostuvo pláticas con vecinos y posibles testigos, pero no se tuvo éxito.

Posteriormente, se amplió el rango y se dispuso de la utilización de un equipo de dron y perros entrenados en áreas adyacentes el sector norte del municipio, pero tampoco arrojaron un resultado favorable.

La familia del adulto mayor, reconoce que no se pierde la esperanza de que pueda aparecer de un momento a otro.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón