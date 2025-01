Consulado alerta a migrantes en EU ante posibles detenciones masivas

El Consulado de México en Tucson, Arizona, Estados Unidos, dio a conocer una serie de recomendaciones a los mexicanos que radican en aquel país a horas de que Donald Trump, quien advirtió que haría deportaciones masivas de migrantes, tome posesión por segunda ocasión como mandatario en la Casa Blanca.

Este domingo, Donald Trump dará un mitin para sus simpatizantes en la capital Washington horas antes de su investidura para un segundo mandato que arrancará con un número «récord» de decretos y deportaciones de migrantes en situación irregular.

El magnate neoyorquino llegó a Washington el sábado con su esposa Melania y su hijo Barron Trump para comenzar los festejos con fuegos artificiales en su club de golf de Virginia, en las afueras de la capital. Para el término de su jornada, la familia Trump tendrá una cena.

A través de sus redes sociales, el Consulado en Tucson indicó a los migrantes qué hacer en caso de ser detenidos por las autoridades estadounidenses, que entre otras cosas, deben recordar el derecho que tienen para comunicarse con el consulado.

#ConoceYEjerceTusDerechos🇲🇽| Si las autoridades migratorias llegan a tu casa ¡tienes derechos! Comparte esta información🙌 ¡Visítanos o llámanos!

📞 (520) 882 -55 95 Ext. 109 – 112

📍3915 E. Broadway Blvd. Tucson, AZ. Más información en:

➡️https://t.co/XCx8JHSN3r pic.twitter.com/3pT7xGAf9N — Consulmex Tucson (@ConsulMexTuc) January 19, 2025

¿Qué deben hacer los migrantes mexicanos en EU si son detenidos?

Como primeras recomendaciones, el Consulado en Tucson indicó que los migrantes deben recordar que tienen derecho a guardar silencio, cualquier cosa que digan puede ser usada en su contra, además de que tienen derecho a contar con un abogado y éste no puede estar presente en el interrogatorio, asimismo se tiene el derecho a contactar al consulado.

Además, el Consulado enlistó una serie de medidas para que lleven a cabo los connacionales en Estados Unidos que van desde elaborar un plan de emergencia, a tener sus documentos personales a la mano y acercarse al Consulado para tener información sobre abogados confiables, asimismo recomendó:

Mantener la calma.

Recordar que tienen derecho a no abrir la puerta de su hogar.

No huir ni revelar la situación migratoria.

Pedir ver la orden judicial de arresto o registro.

En caso que los uniformados no cuenten con una orden judicial e ingresen a la casa del migrante, se debe preguntar sus nombres y decirles de manera respetuosa que no están de acuerdos con su método.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO