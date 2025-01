Lolita Cortés responde a críticas tras cantar en karaoke

MÉXICO.- La icónica actriz y cantante Lolita Cortés enfrentó recientemente una ola de comentarios en redes sociales tras la circulación de un video en el que interpreta una canción de manera espontánea.

En respuesta, Cortés aclaró su postura, defendiéndose con la contundencia y honestidad que la caracterizan, al mismo tiempo que compartió actualizaciones sobre su estado de salud.

En relación con las críticas recibidas, Lolita minimizó la importancia de los comentarios negativos.

“Yo me la estaba pasando muy bien, ni había vocalizado, ni es concierto ni nada”, afirmó.

También respondió a las comparaciones con Yolette, la exalumna de La Academia: “díganme qué carrera artística tiene y hablamos”.

En otro punto de la entrevista, también abordó las críticas de Apio Quijano, quien había hecho comentarios al respecto en TikTok.

Lolita también envió un mensaje a Yuridia, quien habría reaccionado de forma burlona a la situación. Lejos de entrar en controversias, Lolita se limitó a expresar admiración y buenos deseos para la cantante.

Además de abordar las críticas, Lolita compartió detalles sobre su tratamiento contra el cáncer, enfermedad que le fue detectada gracias a la insistencia de su hija para buscar una segunda opinión médica.

“Me dijeron que tenía cáncer avanzado, pero no me tomó por sorpresa. Ahora solo pienso en todo lo que me queda por hacer”, reveló.